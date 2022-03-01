Özge Yağız kimdir? Baba dizisi Büşra Kalkan Saruhanlı kim? Show TV'nin iddialı dizisi 'Baba' izleyicisine merhaba dedi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi izleyicilerden tam not almayı başardı. Dizide 'Büşra Kalkan Saruhanlı' karakterini canlandıran genç oyuncu Özge Yağız da performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Baba dizisinin başlamasıyla Özge Yağız'ın kim olduğunu merak edenlerin sayısı da bir hayli arttı. İşte Özge Yağız'ın hayatı ve biyografisi...

Özge Yağız kimdir? Baba dizisi Büşra Kalkan Saruhanlı kim? sorusu "Baba" dizisini izleyenler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Show TV'de yayınlanmaya başlanan Baba dizisinin başrlünde usta oyuncu Haluk Bilginer yer alıyor. Bilginer'e Tolga Sarıtaş eşlik ediyor. Dizi aksiyon ve dram türündedir. Dizinin ilk bölümlerini izleyenler dizi oyuncularının kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Baba dizisi Büşra Kalkan Saruhanlı kim?

Show TV'nin yeni dizisi "Baba"da Büşra Kalkan Saruhanlı karakterinin genç ve başarılı oyuncu Özge Yağız canlandırmaktadır. Özge Yağız pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Özge Yağız kimdir?

Özge Yağız 20 Eylül 1997 yılında Dünyaya geldi. İstanbul'da doğan Özge Yağız 2022 itibari ile 25 yaşındadır. Özge Yağız dizi ve film oyuncusudur.

Özge Yağız oyunculuğa küçük yaşlarda merak salmıştır. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra oyunculuk ile ilgilenen Özge Yağız Başkent Üniversitesi mezunudur. Oyunculuk dışındaki mesleği diyetisyenlik olan Özge Yağız İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşamıştır. Burdaki performası ile beğeni toplayan genç oyuncu ardından Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'ı oynamıştır. Ardından Star TV'de yayınlanan Sol Yanım adlı dizide rol alan Özge Yağız ardından 2021 yılında Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri adlı dizide Havva karakterini oynadı.

Özge Yağız Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci ile nişanlıdır.

Baba dizisi konusu nedir?

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır.

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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