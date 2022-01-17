Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ne zaman evleniyor? Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel düğün tarihi

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ne zaman evleniyor? Tanıştıkları Kiraz Mevsimi dizisinin ardından adından çokça söz ettiren Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinin evleneceği konuşuluyor. Evlilik teklifinden sonra taşınacakları ev için çok para harcadıkları belirtilen çiftin şimdilerde düğün tarihi gündem oldu. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu hangi tarihte ne zaman ve nerede evlenecek? Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel düğün tarihi...

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ne zaman evleniyor? Tanıştıkları Kiraz Mevsimi dizisinin ardından adından çokça söz ettiren Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinin evleneceği konuşuluyor. Evlilik teklifinden sonra taşınacakları ev için çok para harcadıkları belirtilen çiftin şimdilerde düğün tarihi gündem oldu. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu hangi tarihte ne zaman ve nerede evlenecek? Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel düğün tarihi...

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ne zaman evleniyor?

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti Kiraz Mevsimi adlı dizide tanışarak sevgili olmuşlardı. 6 yıldır devam eden ilişkilerinin ardından Serkan Çayoğlu 2021 Ekim ayında Özge Gürel'e evlilik teklifinde bulunmuştu.

Çiftin evlilik için hazırlık yaptığı ve ev almak için ciddi para harcadıkları konuşulmuştu. Şimdilerde ise çiftin evlilik tarihi gündem oldu. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinin haziran ayında evleneceği söylentiler arasında yer alıyor.

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel düğün tarihi

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinin Haziran ayında evleneceği belirtilse de, hangi günde evlenecekleri kesin olarak bilinmiyor. Detayları öğrenmek için takipte kalın...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.