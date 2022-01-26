Özge Gürel kimdir? Özge Gürel müjdesi nedir?

Oyuncu Özge Gürel, dijital platformda yayınlanacak olan yeni dizisi “Hayaller ve Hayatlar” için sete çıktı. 7 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Serkan Çayoğlu ile evleneceği haberlerini de doğruladı.

Oyuncu Özge Gürel, dijital platformda yayınlanacak olan yeni dizisi "Hayaller ve Hayatlar" için sette yer aldı. Çekimler önceki gün Nişantaşı'nda başladı. Gürel, sette gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Çalışmayı çok özlemiştim” diyen oyuncu, 7 senedir birlikte olduğu meslektaşı Serkan Çayoğlu ile evleneceği haberlerini de doğruladı. Bir aksilik olmadığı takdirde düğünlerini yaza yapmayı planladıklarını belirten genç oyuncu şunları söyledi: "Evet doğrudur. Düğün yaz ayında olacak ama tarihi belli değil. Serkan'ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü buluşup organizasyon yapmadık."

Özge Gürel 5 Şubat 1987 yılında İstanbul Silivri'de hayata gözlerini açtı. Özge Gürel'in annesi ev hanımı babası ise emeklidir. İlk ve orta öğrenimini Silivri'de tamamlayan genç oyuncu Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bırakmış ve oyuncu olma hayallerini gerçekleştirmeye koyulmuştur. Önce oyunculuk sonra da oyuncu yönetimi dersleri alan Gürel, kısa sürede yapımcıları dikkatini çekti. Şimdiler hala şan, dans ve diksiyon derslerine devam ettiğini söylüyor.



İlk deneyimini “Kızım Nerede” dizisindeki “Zeynep” karakteriyle edinen oyuncu böylece televizyon dünyasına adım atmış olur. Daha sonra “Huzur Sokağı”nda “Melisa” ve “Muhteşem Yüzyıl”da “Rana Hatun” rolleriyle yer almıştır.

2014 yılında sevilen dizi “Medcezir” de “Ada” rolüne hayat vermiştir.

2014 yılında yayın hayatın atılan ve döneminde oldukça popüler “Kiraz Mevsimi” dizisindeki Öykü rolüyle çok sevildi. Kiraz Mevsimi ile yıldızı parlayan genç oyuncu, dizide Serkan Çayoğlu ile başrolü paylaşıyordu.

2017 yılında ekranlara gelen ve Berk Cankat ile başrolü paylaştığı “Yıldızlar Şahidim” dizisiyle ekranlara döndü. Ancak dizi uzun ömürlü olamadı.

2017'nin sevilen yaz dizileri arasına girmeyi başaran Dolunay'da Nazlı karakterine hayat verdi. Dolunay'ın başrolünde Özge Gürel'e genç oyuncu Can Yaman eşlik etti.

Güzel oyuncu şimdilerde dijital platformda yayınlanacak olan yeni dizisi “Hayaller ve Hayatlar” için sete çıktı. .