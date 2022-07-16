Özge Gürel kimdir? Özge Gürel hangi dizilerde oynadı? Özge Gürel kiminle evli? Televizyon dizilerinden görmeye alışkın olduğumuz Özge Gürel geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile hayatlarını birleştirdi. Çift Almanya'nın Karlsruhe kasabasında sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Özge Gürel'in kim olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Pek çok dizide rol alan Özge Gürel'in yeni projelerle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizilerin aranan yüzü Özge Gürel, yeteneği ve güzlliği ile ekranların en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Özge Gürel özellikle genç kesimin yakından takip ettiği ve sevdiği bir isim. Pek çok dizi, film ve reklam filminde boy gösteren Özge Gürel'in kim olduğu da merak ediliyor. İşte Özge Gürel'in hayatı ve biyografisi...

Özge Gürel kimdir?

Özge Gürel 5 Şubat 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dizi ve sinema oyuncusu olan Özge Gürel 2022 itibari ile 35 yaşındadır.

Üniversite eğitimine kadar İstanbul Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünde eğitime başladı ancak oyunculuk hayali kurduğu için bu eğitiminin yarıda bıraktı.

Özge Gürel oyunculuğa küçük yaşlarda merak salmıştır. Oyunculuk eğitimi de alan Gürel 2010 yılında "Kızım Nerede?" dizisinde Zeynep karakteriyle adını duyurdu. Bu yapımdaki oyunculuğu ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Özge Gürel ardından pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol alan Özge Gürel adını geniş kitlelere duyurdu.

2014 yılında "Medcezir" dizisinde Ada karakteri ile genç kitle tarafından oldukça fazla sevildi.

2014 yılında Kiraz Mevsimi dizisinde başrol karakteri ile asıl çıkışını yaptı.

2016-2017 yıllarında Kiraz Mevsimi, İtalya'nın en ünlü kanallarından birisi olan Canale 5'te yayınlandı ve İtalya televizyonunda yayınlanan ilk Türk dizisi oldu.

2017 yılında da Yıldızlar Şahidim adlı dizide başrolü oynadı. Ardından Dolunay dizisinde Nazlı Pınar karakterini canlandırdı.

2018 yılında Börü dizisinde ve Börü sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2018-2019'da Muhteşem İkili adlı dizide "Nilüfer Can" adlı karakteri canlandırdı.

2019'da Dolunay, İtalya'da yayınlanmaya başladı. 2019 yılında Penti adlı markanın reklam yüzü oldu.

2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.

Özge Gürel kiminle evli?

Özge Gürel 14 Temmuz 2022 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan meslekdaşı Serkan Çayoğlu ile evlendi.

Özge Gürel hangi dizilerde oynadı

2010-2011 Kızım Nerede

2011 Ve İnsan Aldandı

2013 Huzur Sokağı

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl

2014 Medcezir

2014-2015 Kiraz Mevsimi

2017 Yıldızlar Şahidim

2017 Dolunay

2018 Börü

2018-2019 Muhteşem İkili

2020 Bay Yanlış

2022-günümüz Hayaller ve Hayatlar

Özge Gürel hangi filmlerde oynadı

2014 Bizum Hoca

2017 Organik Aşk Hikâyeleri

2017 İlk Öpücük

2018 Börü

2019 Annem

2020 Kar Kırmızı

2022 Savrulan Zaman