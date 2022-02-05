Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı kaç yaşında? Özer Hurmacı eşini dövdü mü?

Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın 6 yıllık eşi Mihriban Hurmacı'nın sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından hayatları merak edilmeye başlandı. Mihriban Hurmacı, 3 çocuk annesidir. Peki Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı kimdir?

Özer Hurmacı ile 6 yıldır evli olan ve 3 çocuğu bulunan Mihriban Hurmacı, evlilik hayatı hakkında gündeme geldi. Geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcunun eşi Özer Hurmacı tarafından dövüldüğünü iddia eden Mihriban Hurmacı, yüzünde kanlar içinde fotoğraflarını paylaşarak, "Bunu asla saklamak istemiyorum... Canavarsın Özer Hurmacı." Paylaşımın ardından konu sosyal medyada olay oldu.

Mihriban Hurmacı, "Dün akşam saat 21.00'da Özer'in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, “Seni gebertirim” diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım” dedi. İddialar sonrası harekete geçen Emniyet, Özer Hurmancı'yı gözaltına aldı.

Daha önce boşanma davası ile gündeme gelmişti. Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın açtığı boşanma davasına karşılık, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.

ÖZER HURMACI KİMDİR?

Özer Hurmacı 20 Kasım 1986, Kassel'de dünyaya gözlerini açtı. Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğeni olan futbolcu Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da top koşturdu.

2007-2008 sezonu ortasında, Galatasaray'la sezon sonu için anlaşmış ancak daha sonra Galatasaray'ın, sözleşme şartlarını yerine getirmemesi üzerine protokolü iptal edilmişti.

Ankaraspor 2004-2005 sezonunda Ankaraspor altyapısın da oynamıştır. PAF Liginde 24 maçta 5 gol atmıştır. Ertesi sezon kiralık olarak gönderilmiş bir sezon sonra Ankaraspor'a geri dönmüştür. Ankaraspor formasıyla 3 sezon Süper Lig'de mücadele vermiş 69 maçta 5 gol atmıştır. 15 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sayfasında Fenerbahçe (futbol takımı) kadrosuna transfer olduğu bildirildi. 22 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe forması altındaki ilk gollerini 23 Aralık 2009 tarihinde oynanan Türkiye Kupası grup maçında Altay takımına karşı atmıştır. Süper Lig'deki ilk golünü Denizlispor'a karşı atmıştır. 2011-12 sezonunda ise Mersin İdman Yurdu'na 45 metreden bir gol atmış ve gol yılın golü seçilmiştir. 2005 yılında 2 kez U-20 formasını giymiştir. 2006-2008 yılları arasında ise U-21 formasını 18 kere giymiş ve 1 gol kaydetmiştir. 2007 yılında ise Fatih Terim tarafından 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemesi maçı olan Türkiye-Norveç maçında A Milli formayı ilk kez giyme hakkını kazanmıştır. Avrupa 2012 grup eleme maçları kadrosuna dahil edilmiştir.

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