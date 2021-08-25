Özel yetenek sınavı ile yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? YKS ek yerleştirme (ek tercih) yapacak olan adayların kafasında bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin başında kimlerin ek tercih yapacağı konusu var. YKS sınavında barajı geçen binlerce kişi özel yetenek sınavları ile öğrenci alan bölümlere yerleşti. Peki özel yetenek sınavı ile bir bölüm yerleşenler ek yerleştirme tercihi yapabilir mi? Özel yetenek sınavına giren öğrenciler ek tercih yapabilir mi?

Özel yetenek sınavı ile yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? YKS ek yerleştirme (ek tercih) yapacak olan adayların kafasında bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin başında kimlerin ek tercih yapacağı konusu var. YKS sınavında barajı geçen binlerce kişi özel yetenek sınavları ile öğrenci alan bölümlere yerleşti. Peki özel yetenek sınavı ile bir bölüm yerleşenler ek yerleştirme tercihi yapabilir mi? Özel yetenek sınavına giren öğrenciler ek tercih yapabilir mi?

YKS yerleştirmelerinden sonra binlerce kişi ek yerleştirmeler ile açık kalan kontenjanlara yerleşiyor. Ek yerleştirme kontenjanlarının açıklanmasından sonar tercih işlemleri başlar. Özel yetenek sınavları ile (Konservatuar-BESYO-Resim öğretmenliği-Müzik Öğretmenliği) öğrenci alan bölümlere yerleşen adaylar ek yerleştirmede tercih yapıp yapamacayaklarını araştırıyor.

Özel yetenek sınavı ile yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

YKS ek yerleştirme süreci üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir. Ek yerleştirme sürecinde birinci yerleştirme işlemlerinde açık öğretim programları, örgün eğitim veren üniversitelerin önlisans ve lisans kontenjanlarına yerleşemeyen öğrenciler ve özel yetenek sınavına girmiş öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Ayrıca birinci yerleştirme sürecinde hiç tercihte bulunmamış adaylar da ek kontenjan tercih başvurusunda bulunabilirler. 2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Kimler ek yerleştirmede tercih yapabilir?

1. YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî

yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

Yetenek Sınavı ile Alan Yükseköğretim Programları

Aksesuar Tasarımı

Animasyon

Antrenörlük

Antrenörlük Eğitimi

Arp

Bale

Bale Dansçılığı

Bando Şefliği

Baskı Sanatları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bileşik Sanatlar

Cam

Caz

Çalgı Eğitimi

Çalgı Yapım

Çini

Çizgi Film ve Animasyon

Dans

Drama ve Oyunculuk

Dramatik Yazarlık

Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Dramaturji-Dramatik Yazarlık

Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı

Egzersiz ve Spor Bilimleri

El Sanatları

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Eski Çini Onarımları

Etnomüzikoloji ve Folklor

Fagot

Flüt

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Geleneksel Çalgılar

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk Halk Müziği

Geleneksel Türk Müziği

Geleneksel Türk Müzikleri

Geleneksel Türk Sanatları

Genel Müzikoloji

Gitar

Görsel Sanatlar

Grafik Tasarımı

Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Halı Kilim ve Eski Türk Kumaşları

Hava Trafik Kontrol

Heykel

Keman

Klarnet

Klasik Bale

Kompozisyon

Kompozisyon (Bestecilik)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Kontrabas

Kontrobas

Korno

Koro

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Modern Dans

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Müzik

Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Kompozisyon)

Müzik Bilimleri

Müzik Öğretmenliği

Müzik Teknolojileri

Müzik Teknolojisi

Müzik Teorisi

Müzik Toplulukları

Müzikoloji

Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar

Obua

Opera

Opera ve Konser Şarkıcılığı

Opera-Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı

Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik

Oyunculuk

Performans

Piyano

Piyano-Arp-Gitar

Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar (Resim-Heykel ve Seramik)

Resim

Resim İş Öğretmenliği

Resim-Baskı

Resim-İş Öğretmenliği

Sahne Dekorları ve Kostümü

Sahne Sanatları

Sahne Tasarımı

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

Saksafon

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu

Seramik

Seramik ve Cam

Seramik ve Cam Tasarımı

Seramik-Cam

Ses Eğitimi

Şan

Takı Teknolojisi ve Tasarımı

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Temel Bilimler

Tezhip

Tezhip (Süsleme)

Tiyatro

Tiyatro (Oyunculuk)

Trombon

Trompet

Tuba

Türk Din Musikisi

Türk Halk Müziği

Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi

Türk Halk Müziği Ses Eğitimi

Türk Halk Oyunları

Türk Musikisi

Türk Müziği

Türk Müziği Temel Bilimler

Türk Sanat Müziği

Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi

Türk Sanat Müziği Temel Bilimler

Üfleme ve Vurma Çalgılar

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

Viyola

Viyolonsel

Vurmalı Çalgılar

Yaylı Çalgılar

Yaylı Çalgılar Yapımı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.