Özel yetenek sınavı ile yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?
Özel yetenek sınavı ile yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? YKS ek yerleştirme (ek tercih) yapacak olan adayların kafasında bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin başında kimlerin ek tercih yapacağı konusu var. YKS sınavında barajı geçen binlerce kişi özel yetenek sınavları ile öğrenci alan bölümlere yerleşti. Peki özel yetenek sınavı ile bir bölüm yerleşenler ek yerleştirme tercihi yapabilir mi? Özel yetenek sınavına giren öğrenciler ek tercih yapabilir mi?
2021-08-25 20:09:42
Özel yetenek sınavı ile yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? YKS ek yerleştirme (ek tercih) yapacak olan adayların kafasında bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin başında kimlerin ek tercih yapacağı konusu var. YKS sınavında barajı geçen binlerce kişi özel yetenek sınavları ile öğrenci alan bölümlere yerleşti. Peki özel yetenek sınavı ile bir bölüm yerleşenler ek yerleştirme tercihi yapabilir mi? Özel yetenek sınavına giren öğrenciler ek tercih yapabilir mi?
YKS yerleştirmelerinden sonra binlerce kişi ek yerleştirmeler ile açık kalan kontenjanlara yerleşiyor. Ek yerleştirme kontenjanlarının açıklanmasından sonar tercih işlemleri başlar. Özel yetenek sınavları ile (Konservatuar-BESYO-Resim öğretmenliği-Müzik Öğretmenliği) öğrenci alan bölümlere yerleşen adaylar ek yerleştirmede tercih yapıp yapamacayaklarını araştırıyor.
Özel yetenek sınavı ile yerleşenler ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?
YKS ek yerleştirme süreci üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir. Ek yerleştirme sürecinde birinci yerleştirme işlemlerinde açık öğretim programları, örgün eğitim veren üniversitelerin önlisans ve lisans kontenjanlarına yerleşemeyen öğrenciler ve özel yetenek sınavına girmiş öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Ayrıca birinci yerleştirme sürecinde hiç tercihte bulunmamış adaylar da ek kontenjan tercih başvurusunda bulunabilirler. 2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Kimler ek yerleştirmede tercih yapabilir?
1. YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî
yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.
3. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
Yetenek Sınavı ile Alan Yükseköğretim Programları
Aksesuar Tasarımı
Animasyon
Antrenörlük
Antrenörlük Eğitimi
Arp
Bale
Bale Dansçılığı
Bando Şefliği
Baskı Sanatları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bileşik Sanatlar
Cam
Caz
Çalgı Eğitimi
Çalgı Yapım
Çini
Çizgi Film ve Animasyon
Dans
Drama ve Oyunculuk
Dramatik Yazarlık
Dramatik Yazarlık-Dramaturji
Dramaturji-Dramatik Yazarlık
Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı
Egzersiz ve Spor Bilimleri
El Sanatları
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Eski Çini Onarımları
Etnomüzikoloji ve Folklor
Fagot
Flüt
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Geleneksel Çalgılar
Geleneksel Türk El Sanatları
Geleneksel Türk Halk Müziği
Geleneksel Türk Müziği
Geleneksel Türk Müzikleri
Geleneksel Türk Sanatları
Genel Müzikoloji
Gitar
Görsel Sanatlar
Grafik Tasarımı
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
Halı Kilim ve Eski Türk Kumaşları
Hava Trafik Kontrol
Heykel
Keman
Klarnet
Klasik Bale
Kompozisyon
Kompozisyon (Bestecilik)
Kompozisyon ve Müzik Teorisi
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Kontrabas
Kontrobas
Korno
Koro
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Modern Dans
Mutfak Sanatları ve Yönetimi
Müzik
Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-Kompozisyon)
Müzik Bilimleri
Müzik Öğretmenliği
Müzik Teknolojileri
Müzik Teknolojisi
Müzik Teorisi
Müzik Toplulukları
Müzikoloji
Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar
Obua
Opera
Opera ve Konser Şarkıcılığı
Opera-Koro ve Popüler Müzik Şarkıcılığı
Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik
Oyunculuk
Performans
Piyano
Piyano-Arp-Gitar
Plastik Sanatlar
Plastik Sanatlar (Resim-Heykel ve Seramik)
Resim
Resim İş Öğretmenliği
Resim-Baskı
Resim-İş Öğretmenliği
Sahne Dekorları ve Kostümü
Sahne Sanatları
Sahne Tasarımı
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
Saksafon
Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu
Seramik
Seramik ve Cam
Seramik ve Cam Tasarımı
Seramik-Cam
Ses Eğitimi
Şan
Takı Teknolojisi ve Tasarımı
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Temel Bilimler
Tezhip
Tezhip (Süsleme)
Tiyatro
Tiyatro (Oyunculuk)
Trombon
Trompet
Tuba
Türk Din Musikisi
Türk Halk Müziği
Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi
Türk Halk Müziği Ses Eğitimi
Türk Halk Oyunları
Türk Musikisi
Türk Müziği
Türk Müziği Temel Bilimler
Türk Sanat Müziği
Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi
Türk Sanat Müziği Temel Bilimler
Üfleme ve Vurma Çalgılar
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
Viyola
Viyolonsel
Vurmalı Çalgılar
Yaylı Çalgılar
Yaylı Çalgılar Yapımı
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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