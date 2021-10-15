YKS 2. ek tercihler 14 Ekim Perşembe günü başladı. YKS üniversite yerleştirme sürecinde son viraj olan 2. ek yerleştirme tercihlerini yapacak olan adaylar oldukça heyecanlı. Daha önce özel yetenek sınavına giren ve sınavı kazanarak bir üniversiteye kaydolan öğrenciler YKS 2. ek yerleştirmede tercih yapıp yapamayacağını merak ediyor. Peki özel yetenek sınavı ile üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

YKS 2. ek tercihler 14 Ekim Perşembe günü başladı. YKS üniversite yerleştirme sürecinde son viraj olan 2. ek yerleştirme tercihlerini yapacak olan adaylar oldukça heyecanlı. Daha önce özel yetenek sınavına giren ve sınavı kazanarak bir üniversiteye kaydolan öğrenciler YKS 2. ek yerleştirmede tercih yapıp yapamayacağını merak ediyor. Peki özel yetenek sınavı ile üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

YKS ek tercih işlemleri başladı. Yüz binlerce aday YKS 2. ek yerleştirme ile üniversiteli olma yolunda 2021 yılının son şansını denemek istiyor. 14 Ekim 2021 tarihinde başlayan YKS 2. ek tercih işlemleri 18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Özel yetenek sınavı ile üniversiteye yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.

YKS 2. ek tercih kimler yapabilir?

2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

Üniversite kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününü kazanan adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapamaz. İlk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayanlar bir sonreki YKS sınavını beklemek zorunda kalacak. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

Önceki yıllarda açıköğretimin kontenjan sınırlaması bulunmayan bölümleri olduğundan bu bölümlere yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde de tercih hakkına sahipti. Öğrencilerin ek yerleştirme tercihi yapabilmesi için Açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olması gerekir.

ÖSYS Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.