Özel üniversite ücretlerine yılda ne kadar zam geliyor? Vakıf üniversitesi ücretleri zammı nasıl belirleniyor? Özel üniversitelere yılda kaç kere zam yapılır? 2022 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca kişi üniversite tercihleri için kolları sıvadı. Pek çok kişi bu yıl da devlet üniversitelerinin yanında özel (vakıf) üniversitelerini de tercih listesine ekleyecek. Zam dalgasının yaşandığı şu günlerde öğrenciler vakıf üniversitesi ücretlerine ne kadar zam geleceğini ve yılda kaç kere zam yapıldığını merak ediyor? İşte vakıf üniversiteleri 2022-2023 ücretlerine dair detaylar...

Özel üniversite ücretlerine yılda ne kadar zam geliyor? Vakıf üniversitesi ücretleri zammı nasıl belirleniyor? Özel üniversitelere yılda kaç kere zam yapılır? 2022 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca kişi üniversite tercihleri için kolları sıvadı. Pek çok kişi bu yıl da devlet üniversitelerinin yanında özel (vakıf) üniversitelerini de tercih listesine ekleyecek. Zam dalgasının yaşandığı şu günlerde öğrenciler vakıf üniversitesi ücretlerine ne kadar zam geleceğini ve yılda kaç kere zam yapıldığını merak ediyor? İşte vakıf üniversiteleri 2022-2023 ücretlerine dair detaylar...

YKS üniversite tercihlerinde vakıf üniversitelerini yazmak isteyenler için en kritik noktalardan biri de üniversitelerin yıllık ücretleri oluyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle vakıf üniversitelerinin ücretlerinde de büyük artışlar yaşandı. 2022-2023 yılı için vakıf üniversitesini tercih etmek isteyenler eğitim hayatı boyunca üniversite ücretlerine ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

Özel üniversite ücretlerine yılda ne kadar zam geliyor?

Vakıf üniversiteleri ücretleri her yıl eğitim öğretim döneminde belirleniyor. Tercih edecek öğrenciler de bu ücretleri görerek tercih ediyor yada etmiyor. Vakıf üniversiteleri yüzde 25-50-75 ve 100 oranlarında burs imkanı da sağlıyor. Yüzde 100 burslu olan öğrenciler kazandıkları vakıf üniversitelerine ücret ödemeyecek ve gelecek olan zamlardan etkilenmeyecek.

Vakıf üniversitesi ücretleri zammı nasıl belirleniyor?

Vakıf üniversiteleri yıllık ücretleri değişkenlik gösterebiliyor. Eğitim kalitesi ve öğrenciye sunulan imkanlar bu ücretin belirlenmesinde en büyük etken. Vakıf üniversitesinde her dönem yapılan zamlar ise enflasyon ve genel hayat pahalılığı ve okulun kendisini ekonomik yönden idare ettirebilmesine göre belirleniyor.

Özel üniversitelere yılda kaç kere zam yapılır?

Özel üniversitelere her eğitim öpretim yılının başında tercih sürecinden önce fiyat güncellemesi yapılabiliyor. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin gönderilen yazı paylaşıldı. Yükseköğretim Kuruluna ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduklarının görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı: "Kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları, dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak belirlenmesi zorunludur. Eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde, tüm vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinin gerekli özeni göstermeleri önemle rica olunur."

Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2022-2023

Üsküdar Üniversitesi'nde en yüksek ücret 147 bin 630 TL ile tıp fakültesinin oldu. Üniversitenin iletişim fakültesi için ücreti ise 60 bin 345 TL olarak belirlendi. Peşin ödemelerde ücretlerde yüzde 5 indirim uygulanıyor.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, bu yıl 62 bin 100 TL olan öğrenim ücretini gelecek yıl için 118 bin TL olarak açıkladı. Bu durumda üniversite yüzde 90 oranında ücretlere zam yaptı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi de bu yıl 36,450 TL (Yüzde 25 Burslu) olan öğrenim ücretini gelecek yıl için yüzde 70.78 zamla 62,250 TL'ye çıkardı.

Üsküdar Üniversitesi'nde 110 bin 685 TL olan Tıp Fakültesi'nin ücretinin yüzde 33 zamla 147 bin 630 TL'ye çıktığı görülüyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bu yıl Hukuk Fakültesi'nin ücreti 49 bin 100 TL'ydi, yeni ücret 66 bin 350 TL oldu.

Uluslararası Final Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nin ücreti 39 bin 550 TL'den 55 bin 370 TL'ye yükseldi.

Okan Üniversitesi'nde Pilotaj'ın ücreti 77 bin 290 TL ve uçuş eğitimi de yıllık 14.250 euro'ydu (261 bin TL). Gelecek yıl için Pilotaj'ın ücreti KDV hariç 112 bin TL olurken uçuş eğitiminin ücreti değişmedi. Yani pilotaj için 500 bin TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor.

Başkent Üniversitesi'nde ise Tıp ve Diş Hekimliği için 85 bin 100 TL talep ediliyordu, yeni ücret 120 bin TL oldu.