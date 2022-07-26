Özel üniversite ücretleri | 2022-2023 Hukuk Fakültesi ücreti ne kadar? Vakıf Üniversitesi Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık bölümü ücreti kaç TL? YKS sınavında baraj uygulamasının kalkması ile sınava giren milyonlarca aday üniversite tercihi yapabilecek. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih sürecine başlayan adaylar vakıf üniversitelerinin ücretlerini ne kadar olduğunu merak ediyor. Özellikle, hukuk fakültesi, mimarlık, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği ve diş hekimliği gibi alanlarda vakıf üniversitelerine ilgi oldukça fazla.

Özel üniversite ücretleri | 2022-2023 Hukuk Fakültesi ücreti ne kadar? Vakıf Üniversitesi Hukuk, Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık bölümü ücreti kaç TL? YKS sınavında baraj uygulamasının kalkması ile sınava giren milyonlarca aday üniversite tercihi yapabilecek. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih sürecine başlayan adaylar vakıf üniversitelerinin ücretlerini ne kadar olduğunu merak ediyor. Özellikle, hukuk fakültesi, mimarlık, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği ve diş hekimliği gibi alanlarda vakıf üniversitelerine ilgi oldukça fazla.

2022 yılında YKS sınavında baraj uygulaması kaldırıldı. Sınava giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecek. Durum böyle olunca bu sene her zamankinden daha da stresli bir tercih dönemi adayları bekliyor. Devlet üniversitelerinin yanında vakıf üniversiteleri de bu sene adayların tercihlerinde yer alacak. Ancak son aylarda vakıf üniversitelerine gelen zamlar öğrencileri ve velileri endişelendiriyor. Peki 2022-2023 eğitim öğretim yılında vakıf üniversitesi hukuk, mimarlık, bilgisayar mühendisliği ücreti ne kadar?

2022-2023 Hukuk Fakültesi ücreti ne kadar?

2022 yılında artan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı vakıf üniversitesi yıllık ücretlerine de yansıdı. Geçtiğimiz sene 49 bin TL ile 39 bin TL arasında olan hukuk fakültesi ücretleri 2022-2023 yılı için 55 bin TL ile 66 bin TL'ye yükseldi. 2022-2023 yılı vakıf üniversiteleri ücretleri listesi henüz daha netleşmedi. İlerleyen günlerde vakıf üniversitesi ücretleri netlik kazanacak.

Vakıf Üniversitesi Hukuk bölümü yıllık ücreti kaç TL?

2022 yılında Hukuk Fakültesi'ne kayıt olmak isteyen adayların yıllık 50-60 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Ancak yüzde 25-50-75 ve 100 burs imkanı da vakıf üniversitelerinde mevcut. Yüzde 100 burslu olarak kazanılan bölümler için herhangi bir kayıt ücreti ödenmez.

YÖK'ten Vakıf üniversitelerine ücret uyarısı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin gönderilen yazı paylaşıldı.

Yükseköğretim Kuruluna ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduklarının görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadeler yer aldı: "Kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları, dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak belirlenmesi zorunludur. Eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde, tüm vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinin gerekli özeni göstermeleri önemle rica olunur."

Vakıf üniversitesi nedir?

Özel üniversiteler ve özel kolejler genellikle hükümetlere ait olmayan üniversite ve kolej türüdür. Vergi indirimleri, kamu öğrenci kredisi ve hibeler alabilirler ve sıklıkla alırlar. Özel üniversiteler bulundukları yere bağlı olarak hükümet düzenlemelerine tabi olabilir. Özel üniversiteler, devlet üniversitesi ve ulusal üniversitelerle karşılaştırılabilir. Birçok özel üniversite kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. .