Üniversite tercihlerine son şekli veren adaylar vakıf üniversitelerini de tercihlerinin üst sıralarına ekledi. Vakıf üniversitelerinin burs imkanları bir çok öğrenciyi cezbediyor. Yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ve tam burs gibi öğrencilerine çeşitli burslar veren vakıf üniversiteleri son yıllarda öğrenciler tarafından oldukça fazla tercih ediliyor. Vakıf üniversitelerinin burslu bölümlerini yazacak olan adaylar bursların ne şekilde kesileceğini araştırıyor. Peki özel üniversite bursları iptal edilir mi? Vakıf üniversitesi bursları kesilir mi? Vakıf üniversitesi bursları dersten kalınca kesilir mi?

Üniversite tercihlerine son şekli veren adaylar vakıf üniversitelerini de tercihlerinin üst sıralarına ekledi. Vakıf üniversitelerinin burs imkanları bir çok öğrenciyi cezbediyor. Yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ve tam burs gibi öğrencilerine çeşitli burslar veren vakıf üniversiteleri son yıllarda öğrenciler tarafından oldukça fazla tercih ediliyor. Vakıf üniversitelerinin burslu bölümlerini yazacak olan adaylar bursların ne şekilde kesileceğini araştırıyor. Peki özel üniversite bursları iptal edilir mi? Vakıf üniversitesi bursları kesilir mi? Vakıf üniversitesi bursları dersten kalınca kesilir mi?

Özel üniversite bursları iptal edilir mi?

Özel (Vakıf) üniversiteleri tarafından verilen burslar bazı şartlarda iptal edilebilir. Her vakıf üniversitesinin kendine özel burs kuralları vardır. Tercih yapmadan önce seçilecek üniversitenin burs kuralları iyi araştırılmalı. Üniversitenin kurallarına aykırı davranan ve disiplin cezası alanların bursları kesilebilir. Yüz kızartıcı suç işleyen bir öğrencinin de bursu kesilir. Okula girdiğiniz puan ile kazandığınız burslar başarısızlık durumunda kesilmez. Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder.

Üniversite burs seçenekleri

Tam Burs: Öğrencilerin ÖSYM tercihi ile yerleştiği bursdur. Burs öğrentim yılı boyunca devam eder. Bu burs ile seçilen bölüm ücretsiz okunur.

%75 Burs: Öğerncnin ÖSYM tercihi ile aldığı burstur. Bu burs ile okul ücretinin yüzde 75i alınmaz. Eğitim yüzde 75 daha uygun olur.

%50 Burs: Öğerncnin ÖSYM tercihi ile aldığı burstur. Bu burs ile okul ücretinin yüzde 50'si alınmaz.

%25 Burs: Öğerncnin ÖSYM tercihi ile aldığı burstur. Bu burs ile okul ücretinin yüzde 25'i alınmaz.

Vakıf üniversitesi nedir?

Vakıf üniversitesi veya özel üniversite, devlet yardımı, vergi indirimi gibi yardımlar almasına karşın devlet tarafından işletilmeyen üniversitelerdir. Vakıf üniversiteleri ücretlidir. Vakıf üniversiteleri öğrencilerine bir çok burs imkanı sunmaktadır.

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