Özel Tüketim Vergisi ne zaman uygulanmaya başladı? Özel Tüketim Vergisi nedir?

Ülkemizde daha çok bilinen ÖTV'nin ne olduğu merak ediliyor. ÖTV'nin ne zaman başladığı ve ne anlama geldiği araştırılıyor. İşte ÖTV ile ilgili tüm detaylar…

Satın aldığımız birçok üründe bulunan ÖTV'nin aslında ne anlama geldiğini gelin hep birlikte öğrenelim. Bir mal veya maldan mahsup edilen gider olarak bilinen ÖTV'nin hangi ülkelerde kullanıldığı merak edilen konulardan biridir. ÖTV ile ilgili tüm soruları sizler için açıkladı. İşte ÖTV ile ilgili tüm detaylar…

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedir?

Özel Tüketim Vergisi ülkemizde en çok bilinen ismiyle ÖTV, bir ürünün ya da malın üzerinden kesilen belli bir oranda alınan masraf kesintisidir. Avrupa Birliği ile birlikte ortaya çıkan ve 2022 yılında yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi, 4760 numaralı yasa ile onay almıştır. Bu verginin amacı herhangi bir kazanç sağlamaktan ziyade sosyal bir yarar sağlamasıdır. Aslında bu vergi toplumların çıkarları doğrultusunda alınmaktadır. Lüks olan araba, mücevher, kürk gibi, sağlığa zarar veren sigara, alkol gibi, çevreye zarar veren benzin, gaz gibi ürünlerden Özel Tüketim Vergisi alınmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi gibi her ürünün ticaretinden elde edilmez. Özel Tüketim Vergisi, ürünün yurt dışından gelmesi veya üretilen ürünün ilk alıcısına verilmesi nedeniyle tahsil edilir. Motorlu araçlar için de alınan Özel Tüketim Vergisi, dışarıdan gelen araçlar için de uygulanmaktadır.

Bu verginin ortaya çıkması 1950 yıllarında olurken o zamanlar İstihsal Vergisi olarak bilinmekteydi. Bu vergi dört farklı şekilde yer almaktadır. Bunlar şu şekildedir:

1 numaralı tarife, benzin ve yağ çeşitleri,

2 numaralı tarife, araçlar vergisi,

3 numaralı tarife, tütün ve alkol çeşitleri vergisi,

4 numaralı olan tarife ise beyaz eşyalar ve çeşitleri vergisidir.

Özel Tüketim Vergisi, her üründe uygulanan bir vergi türü değildir. Eskiden bu verdi tek seviyeli, az adet sorumlusu olarak, yönetimi basit bir vergi olarak bilinmekteydi. Tüketiminin azaltılması istenilen ürünler veya gelir getirisi göz önünde alınmasıyla bu vergi uygulanır. Yani bu vergi KDV kadar karışık değildir. Özel Tüketim Vergisi özellikleri şu şekildedir:

Tek seviyeli vergi olması,

Yönetilmesi basit,

Boyutu limitli,

Ürün tanımı tek biçimdir,

Geliri daha fazladır,

Finansal ve sosyal politikaların yapılmasında önemlidir.

Diğer vergilere göre adil bir vergi olması özellikleri arasındadır.

Özel Tüketim Vergisi hangi ülkelerde vardır?

2022 yılından beri yürürlükte olan ÖTV sadece Türkiye'de geçerli olan bir vergi türüdür. Ancak Avrupa ülkelerinde de özel tüketim vergisine benzer vergilerin olduğu görülmektedir. Türkiye'de uygulanan ÖTV'nin kapsamı çok geniş olduğu için diğer ülkelerde görülmediğini söyleyebiliriz.

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