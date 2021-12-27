Özel teftiş nedir? İBB'ye neden özel teftiş başlatıldı? Bir süredir İBB'de terör bağlantılı kişilerin işe yerleştirildiğine dair iddialar vardı. Bu iddiaların tartışılması devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan flaş hamle geldi. İçişleri Bakanlığı İBB'de işe alınanların bir kısmının terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna yönelik özel teftiş başlattı. Peki niye İBB'ye özel teftiş başlatıldı?

Özel teftiş nedir? İBB'ye neden özel teftiş başlatıldı? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. Bir süredir İBB'de terör bağlantılı kişilerin işe yerleştirildiğine dair iddialar vardı. Bu iddiaların tartışılması devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan flaş hamle geldi. İçişleri Bakanlığı İBB'de işe alınanların bir kısmının terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna yönelik özel teftiş başlattı. Peki niye İBB'ye özel teftiş başlatıldı?

İBB'YE NEDEN ÖZEL TEFTİŞ BAŞLATILDI?

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler. DİAYDER referansıyla İBB'ye yerleştirilenlere yönelik, başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İBB: BU SORUN İBB'NİN DEĞİL

İçişleri Bakanlığının duyurusu sonrası İBB'den söz konusu gelişmeyle ilgili bir açıklama geldi. İBB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır.

“Terör bağlantılı” kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB'nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır."

TEFTİŞ NEDİR?

Özel teftiş nedir? İBB'ye neden özel teftiş başlatıldı? Bir süredir İBB'de terör bağlantılı kişilerin işe yerleştirildiğine dair iddialar vardı. Bu iddiaların tartışılması devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan flaş hamle geldi. İçişleri Bakanlığı İBB'de işe alınanların bir kısmının terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna yönelik özel teftiş başlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.