Özel sektörde ücretsiz izin hakkı ne kadar?

Özel sektör çalışanları için ücretsiz izin hakkı ne kadar? Özel sektörde ücretsiz izin alabilmek için şartları ve gerekli belgeleri açıkladık.

Çeşitli nedenlerle iş hayatınıza bir süre ara vermek, dinlenmek veya tatil yapmak istiyorsunuz. Bu süreçte tercihiniz ücretsiz izin kullanmak olabilir. Devlet, özel sektörde çalışanların ücretsiz izin alabilmeleri için çeşitli imkanlar sunmaktadır. Buna göre çalışanların izin hakları kanunla korunmaktadır. Ücretsiz izne çıkabilmek için arama motorlarında merak edilen birçok şey aranır. Özel ya da kamuda çalışan milyonlarca kişi de heyecanla ücretsiz izin şartlarını merak ediyor.

Ücretsiz izin şartları nelerdir?

İşçinin kullandığı veya işveren tarafından sağlanan ücretsiz izin, çalışanların yıllık izninden mahsup edilmez. Çünkü ücretsiz izne ayrılanlar, izinleri süresince herhangi bir ücret alamazlar. Ücretsiz izin talebinde bulunan işçi, izin talebinin gerekçesi ücretsiz izne ilişkin durumları kapsıyorsa işveren işçiye izin vermekle yükümlüdür.

İşveren, doğum yapacak kadın çalışanlara doğum öncesi ve sonrası sekizer hafta olmak üzere 16 hafta boyunca ücretsiz izin alabilir. Çalışanın talep etmesi halinde bu 6 aylık ücretsiz izin de bu süreye eklenebilmektedir. Bu süreçte doğum yapacak kişilere de süt izni düzenlemesi yapılması gerekiyor.

İşçiler, yıllık iznini iş yerinin bulunduğu yerden farklı yerde geçirecekse, işveren işçilere gidiş ve geliş sürelerini kapsayacak şekilde en az 4 gün ücretsiz izin verir.