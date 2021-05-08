Özel sektör sağlık çalışanlarına ek ödeme var mı? Özel sağlıkçılara ek ödeme verilecek mi?

Kovid-19 pandemisi patlak verdiği sıralarda ülkemizde ön saflarda savaşan sağlık personellerini ilgilendiren önemli bir gelişme daha yaşandı. Sağlık çalışanlarına 4 ay daha ek ödeme yapılmasına karar verildi. Özel sektörde çalışan sağlık çalışanları da özel sektör sağlık çalışanlarına ek ödeme var mı sorusunu sormaya başladı. Özel sağlıkçılara ek ödeme verilecek mi? Sağlık çalışanları Nisan 2021'de ek ödeme alacak mı?

Kovid-19 pandemisi patlak verdiği sıralarda ülkemizde ön saflarda savaşan sağlık personellerini ilgilendiren önemli bir gelişme daha yaşandı. Sağlık çalışanlarına 4 ay daha ek ödeme yapılmasına karar verildi. Özel sektörde çalışan sağlık çalışanları da özel sektör sağlık çalışanlarına ek ödeme var mı sorusunu sormaya başladı. Özel sağlıkçılara ek ödeme verilecek mi? Sağlık çalışanları Nisan 2021'de ek ödeme alacak mı?

Korona pandemisi patlak verdiği zaman hiç düşünmeden ön saflarda koronaya karşı savaş veren sağlık personelini sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Korona virüs mücadelesinde ek ödeme alan sağlık personelleri sağlıkçılara ek ödeme hangi aylarda verilecek diye araştırmaya başladı. Peki sağlık personeli kaç ay ek ödeme alacak? Sağlık çalışanları Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta ek ödeme alacak mı?

Özel sektör sağlık çalışanlarına ek ödeme var mı?

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği ek ödeme gelişmesi yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Özel sağlıkçılara ek ödeme verilecek mi?

Yönetmelikte "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personel" olarak tanımlanmış durumda. Yani ek ödeme kararı Sağlık Bakanlığı personelini kapsıyor.

Ek ödeme nedir?

Sağlık çalışanlarına korona savaşı sonrası ek ödeme verilmesine karar verilmişti. Peki ek ödeme nedir? Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.