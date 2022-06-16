Özel plaka nasıl alınır? Özel plaka fiyatı ne kadar?

Özel sebeplerle araçlarında bulunan mevcut plakaları değiştirmek isteyenler, özel plaka almak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki noterden özel plaka nasıl alınır? 2022 özel plaka fiyatı ne kadar? İşte özel plaka hakkında bilgiler...

Yeni veya ikinci el araca sahip olanlar veya sahip olmaya hazırlananlar, özel sebeplerle mevcut plakalarını değiştirmek isteyebilirler. Araçların tanınmasını sağlayan plakalarını değiştirmek isteyen araç sahipleri, "Noterden özel plaka nasıl alınır? 2022 özel plaka fiyatı ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

Özel plaka nasıl alınır?

Plaka yenileme ve değiştirme farklı süreçlerdir. Plaka değişimi genellikle ikinci el araç alındığında yapılırken, plaka yenileme işlemi ise plakaların okunamayacak kadar hasar görmesi işlemidir.

Özel plaka nasıl alınır?

Plaka değişimi için öncelikle notere başvurmanız gerekir. İkinci el araç aldığınız için plaka değiştiriyorsanız, bunu notere bildirmeniz gerekir. Aracı satın aldığınız andan itibaren bir ay içerisinde plaka değiştirmek istediğinizi belirterek trafik kayıt birimine başvurmanız gerekmektedir. Daha sonra Trafik Tescil Şubesi tarafından verilen belge ile Sürücüler Odasına gitmeniz ve yeni plakanızı yazdırdıktan sonra tekrar trafik tescil şubesine gitmeniz gerekmektedir.

Özel plaka evrakları nelerdir?

Plakalarını özel bir plaka ile değiştirmek isteyenler bazı evrakları yanında bulundurmalıdır. İşte özel plaka için gerekli evraklar:

Araç satın alan kişinin kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi

Aracın trafik belgeleri

Kimlik belgesi aslı ve fotokopisi

Araca ait mevcut trafik belgeleri

Zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi

Aracın ön ve arka plakaları

Araç satış belgesinin noter onaylı aslı ve fotokopisi

Türkiye Şoförler Odası'ndan alınan nakil dosyası

Alınan araç şirkete ait ise şirketin sicil kayıt örneği, imza sirküleri ve sicil gazetesi

Özel plaka çıkarımı şartları aracın sıfır veya ikinci el olmasına göre değişmektedir.