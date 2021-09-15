Özel okulda çalışan öğretmenlere PCR testi zorunlu mu oldu? Milli Eğitim Bakanlığı PCR zorunluluğu uygulamasının kapsamını genişletti. Alınan son karara göre özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında aşı olamamış tüm görevlilerden haftada 2 kere PCR testi istenecek. Özel eğitim kurumlarında çalışanlara alınan yeni karar doğrultusunda PCR testi zorunluluğu getirildi. Peki dershane ve özel okula PCR testi zorunluluğu var mı?

Özel okulda çalışan öğretmenlere PCR testi zorunlu mu oldu? Milli Eğitim Bakanlığı PCR zorunluluğu uygulamasının kapsamını genişletti. Alınan son karara göre özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında aşı olamamış tüm görevlilerden haftada 2 kere PCR testi istenecek. Özel eğitim kurumlarında çalışanlara alınan yeni karar doğrultusunda PCR testi zorunluluğu getirildi. Peki dershane ve özel okula PCR testi zorunluluğu var mı?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere PCR testi zorunluluğu uygulamasının hayata geçirildiğini açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti: Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

Özel okulda çalışan öğretmenlere PCR testi zorunlu mu oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu. Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.