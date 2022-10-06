Özel Bayındır Hastanesi olayı nedir? Özel Bayındır Hastanesi'nde ne oldu? Özel Bayındır Hastanesi kimin? İstanbul'da özel bir hastanede yaşanan kan dondurucu olaylar ülke gündemine oturdu. Görüntülerin yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı derhal soruşturma başlattığını açıkladı. Başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada da genişçe yer bulan korkunç olay sonrası vatandaşlar Özel Bayındır Hastanesi olayı nedir? Özel Bayındır Hastanesi'nde ne oldu? Özel Bayındır Hastanesi kimin? sorularını sormaya başladı.

Özel Bayındır Hastanesi olayı nedir? Özel Bayındır Hastanesi'nde ne oldu? Özel Bayındır Hastanesi kimin? İstanbul'da özel bir hastanede yaşanan kan dondurucu olaylar ülke gündemine oturdu. Görüntülerin yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı derhal soruşturma başlattığını açıkladı. Başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada da genişçe yer bulan korkunç olay sonrası vatandaşlar Özel Bayındır Hastanesi olayı nedir? Özel Bayındır Hastanesi'nde ne oldu? Özel Bayındır Hastanesi kimin? sorularını sormaya başladı.

Özel Bayındır Hastanesi olayı nedir?

İstanbul'da uzun süredir faaliyette olan İçerenköy'deki Özel Bayındır Hastanesi'nde yaşanan olaylar ülke gündemine oturdu. Yatalak hastalara kötü muamele ve alay edilmesinin görüntüleri sosyal medayda yayıldı. Hastanede görevli Hemşire Ali E. elinde tuttuğu paraları Hasta N.Z.'nin yüzüne atarak hakaretler savuruyor. Konuşamaaycak durumda olan yaşlı kadının bakışları ise herşeyi anlatıyor. Bir hemşire ise olayın devamında “Bu paraları sana niye veriyoruz biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağız” dedikten sonra eliyle kadının böbreğini keser gibi hareketler yapıyor. Bu sırada bir diğer hemşire, “Al bu paraları k... sok desene N.” deyip gülmeye başlıyor.

Özel Bayındır Hastanesi'nde ne oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'da bir özel hastanede yaşanan olaylara ilişkin flaş bir açıklama geldi. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" dedi. Bakan Koca daha sonra yaptığı açıkkalamada ise hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Özel Bayındır Hastanesi kimin?

Özel Bayındır Hastanesi'nde yaşanan skandal olay ülke gündemine oturdu. Bayındır Hastanesi'nin yüzde 51'lik hissesi 1999 yılında borç yapılandırması kapsamında İş Bankası'na geçmişti.

Hastaneden açıklama: "Suç duyurusunda bulunduk"

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada bugün yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. 31 Ocak 2022 tarihinde İstanbul İçerenköy'deki Hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu, kendisi tarafından hastane yönetimimize şifahi olarak ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar bulunduğunu da iddia eden kişiden, soruşturmada değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eşzamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

.