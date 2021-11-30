İstanbul dahil 11 ilde eğitime fırtına nedeniyle 1 gün ara verildiği açıklandı. Özel anaokulu ve kreşlere çocuklarını gönderen ve kendileri de çalışan aileler Özel anaokullarında okullar tatil mi? Fırtına nedeniyle ana sınıfları ve kreşler kapalı mı? Anaokulu ve kreşler açık mı? sorularına yanıt arar oldu. İstanbul'da özel kreşler ve anaokulları dahil tüm eğitim kurumlarında okullar 1 günlüğüne kapatıldı.

İstanbul dahil 11 ilde eğitime fırtına nedeniyle 1 gün ara verildiği açıklandı. Özel anaokulu ve kreşlere çocuklarını gönderen ve kendileri de çalışan aileler Özel anaokullarında okullar tatil mi? Fırtına nedeniyle ana sınıfları ve kreşler kapalı mı? Anaokulu ve kreşler açık mı? sorularına yanıt arar oldu. İstanbul'da özel kreşler ve anaokulları dahil tüm eğitim kurumlarında okullar 1 günlüğüne kapatıldı.

İStanbul'u ve bir çok kenti vuran fırtına van aldı. İstanbul'da son açıklanan rakamlara göre 4 kişi fırtına nedeniyle yaşanan olaylarda hayatını kaybetti. Fırtına bir çok kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Çatılar uçtu, tabelalar söküldü, ağaçlar devrildi... Fırtına İstanbul dahil 11 ilede eğitime ara verilmesine neden oldu. Çocuklarını anaokulu, anasınıfı ve kreşlere veren aileler 30 Kasım'da ve 1 Aralık'ta okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki 30 Kasım'da Özel anaokullarında okullar tatil mi? Fırtına nedeniyle ana sınıfları ve kreşler kapalı mı? Anaokulu ve kreşler açık mı?

Özel anaokullarında okullar tatil mi?

Özel anaokulları ve kreşlerde de 30 Kasım'da eğitim olmayacak. Eğitimlere 1 gün süresince ara verildi. Fırtına nedeniyle muhtemel kazaların yaşanmaması için okullar 1 gün kapalı olacak.

Kamudaki engelli ve hamileler de izinli

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın gece etkisini sürdüreceği, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere ver verildi:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."

"İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.