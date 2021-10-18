Özdemir Bayraktar kimdir? Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi...

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Bir çok önemli projenin ilham kaynağı olan Özdemir Bayraktar'ın vefat haberini Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu. Baykar’ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar kimdir? İşte Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi...

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Bir çok önemli projenin ilham kaynağı olan Özdemir Bayraktar'ın vefat haberini Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu. Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar kimdir? İşte Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi...

Özdemir Bayraktar'ın vefat ettiği açıklandı. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı olan Özdemi Bauyraktar'ın ölüğm haberini Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından duyurdu. Haluk Bayraktar paylaşımına "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Özdemir Bayraktar kimdir?

Özdemir Bayraktar 1949 yılında Sarıyer'in Garipçe köyünde dünyaya geldi.

Özdemir Bayraktar aslen Trabzon Sürmenelidir.

Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Mezuniyetin ardından 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanan Özdemir Bayraktar 1972 yılında diplomasıonı aldı. Ardından içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Özdemir Bayraktar bir çok sanayi kuruluşunun kurulum aşamasında etkin rol almıştır. Birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş aşamasında teknik yönetici olarak görev aldı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

1984 Baykar Makina'nın kuruluşuna öncülük etti. Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir.

Baykar Savunma hakkında

Baykar (Bayraktar Kardeşler'in kısaltılmış hali), bir makine imalat ve savunma şirketi. Baykar Makine ismiyle 1984 yılında Özdemir Bayraktar tarafından otomotiv sanayine yerlileştirmeye tabi hassas motor, pompa ve dişli kutusu parçalarının imalatı konusunda hizmet etme amacıyla kurulmuştur. 2000 yılından itibaren ailenin ikinci nesil mühendislerinin katılımı ile (Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar)Baykar bünyesinde savunma ve havacılık dünyasında insansız hava aracı (İHA) teknolojileri ile bu alanda Ar-Ge çalışmalarına başlanılmıştır. Şirket aynı zamanda Teknofest İstanbul'un paydaşlarından biridir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.