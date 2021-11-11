Özdemir Bayraktar burs başvurusu | Özdemir Bayraktar bursuna nasıl ve nereden başvuru yapılır? Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile toplam 2 bin öğrenciye burs desteği vereceğini açıkladı. Burs alarak eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirmek isteyen üniversite öğrencileri 'Özdemir Bayraktar burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor.

Özdemir Bayraktar burs başvurusu | Özdemir Bayraktar bursuna nasıl ve nereden başvuru yapılır? Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile toplam 2 bin öğrenciye burs desteği vereceğini açıkladı. Burs alarak eğitimlerini maddi açıdan daha rahat devam ettirmek isteyen üniversite öğrencileri "Özdemir Bayraktar burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Üniversite öğrencileri eğitimlerini ekonomik yönden daha rahat devam ettirebilmek için burs imkanlarını araştırıyor ve başvuru yapıyor. Çeşitli burslara başvuran öğrencileri ilgilendiren çok önemli bir açıklama geldi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar adına toplam 2 bin öğrenciye burs desteği verileceğini duyurdu. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak. Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu açıllamanın ardından binlerce üniveriste öğrencisi Özdemir Bayraktar burs başvurusu başladı mı? Özdemir Bayraktar bursuna nasıl ve nereden başvuru yapılır? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Özdemir Bayraktar burs başvurusu

Yetenekli gençlerin teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmasını sağlayan T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sayesinde 2 bin öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yapılacak "Özdemir Bayraktar Burs Programı" ile 81 ilde okuyan ihtiyaç sahibi üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 750 lira burs desteği sağlanacak.

T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 1.200 TL burs desteği verilecek.

Türkiye'nin farklı illerinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde yer almak üzere lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği program ile 400 kişiye 10 ay boyunca aylık 1.200 TL burs desteği sağlanacak.

İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sunulan özel eğitim imkânları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Özdemir Bayraktar bursuna nasıl ve nereden başvuru yapılır?

Başvuruların 30 Kasım'a kadar devam edeceği burs programı için katılımcılar T3 Vakfı kurumsal yönetim sistemi üzerinden ulaşabilecekleri "https://turkiyeteknolojitakimi.org/burs-programlari.html" sayfasından program detaylarını inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı nedir?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T3 ya da T Küp Türkiye'deki bireylerin teknoloji ürünlerinin geliştirilme süreçlerine katılmalarını sağlamak, ülke içinde yapılacak araştırma-geliştirme ve girişim faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2016 yılında kurulan vakıf.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.