Özcan Deniz oğlunun velayetini aldı mı? Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in velayet davasında karar!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın boşanma davasından sonra tek gündemleri oğulları Kuzey Deniz'in velayetiydi. Uzun süredir çekişmeli geçen ve bugün sonuçlanan davanın öncesinde Özcan Deniz'in dua ederken duruşmayı bekleyen fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Peki ama davayı kim kazandı? Kuzey Deniz'in velayeti annesi Feyza Aktan'a mı babası Özcan Deniz'e mi verildi? İşte detaylar...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın boşanma davasından sonra tek gündemleri oğulları Kuzey Deniz'in velayetiydi. Uzun süredir çekişmeli geçen ve bugün sonuçlanan davanın öncesinde Özcan Deniz'in dua ederken duruşmayı bekleyen fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Peki ama davayı kim kazandı? Kuzey Deniz'in velayeti annesi Feyza Aktan'a mı babası Özcan Deniz'e mi verildi? İşte detaylar...

Özcan Deniz oğlunun velayetini aldı mı?

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davasının kararı bugün verildi. Davanın öncesinde Özcan Deniz'in dua ederken duruşmayı bekleyen fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özcan Deniz'in oğlu ile görüşme günlerinin artırılmasına hükmeden mahkeme, velayetin anne Aktan'da devam etmesini kararlaştırdı.

Deniz, "Oğlum üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi. Ne karar verildiği ile ilgili net bir fikrim yok. Bu saatten sonra biraz daha bizim inisiyatifimizde olacak." şeklinde açıklama yaptı. Feyza Aktan'ın avukatı Altın Mimir ise “Karşı tarafın iddialarının gerçek dışı olduğu açığa çıktı” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.