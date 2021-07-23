Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından ve oyuncularından olan Özcan Deniz'in hayatı internette oldukça fazla araştırılıyor. Ağrılı bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Özcan Deniz 1993 yılında yaptığı Meleğim adlı albümü ile şöhreti yakaladı ve tüm Türkiye'nin tanıdığı bir şarkıcı haline geldi. Özcan Deniz daha sonra oyunculuğa merak sardı ve bir çok dizi ve filmde başarılı roller üstlendi. İşte Özcan Deniz'in hayatı ve biyografisi...

Özcan deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından ve oyuncularından olan Özcan Deniz'in hayatı internette oldukça fazla araştırılıyor. Ağrılı bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Özcan Deniz 1993 yılında yaptığı Meleğim adlı albümü ile şöhreti yakaladı ve tüm Türkiye'nin tanıdığı bir şarkıcı haline geldi. Özcan Deniz daha sonra oyunculuğa merak sardı ve bir çok dizi ve filmde başarılı roller üstlendi. İşte Özcan Deniz'in hayatı ve biyografisi...

Çıkardığı albümlerle ve oynadığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Özcan Deniz'in hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özcan Deniz şarkıcılığa çok genç yaşta başladı ancak meşur olması biraz vakit aldı. Deniz Meleğim adlı albümü ile tüm Türkiye'de tanınan bir şarkıcı haline geldi. Özcan Deniz daha sonra peş peşe öıkardığı albümler ile hayran kitlesi oluşturdu. Ardından dizi ve filmlerde oynayan Özcan Deniz özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. İşte Özcan Deniz'in hayatı ve biyografisi...

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz 19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Özcan Deniz Aslen Ağrılıdır. Özcan Deniz Kürt kökenli bir ailenin üyesidir. Ankara'da dünyaya gelen Deniz ailesiyle birlikte Aydın'a göç etmiş ve gençlik yıllarını buaralarda geçirmiştir.

Özcan Deniz sanat hayatına tiyatroculuk ile başlamış, ilerleyen zamanlarda müziğe ilgisi artmıştır.

Özcan Deniz 1985 yılında ilk orkestra çalışmasını yaptığı Aydın'da kısa sürede tanınan ve aranılan bir orkestra solisti oldu.

Ardından İzmir ve Antalya'da sahneye çıktı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ses festivalinde 1. oldu.

1988 yılında İstanbul'a geldi, oradan 1989 yılında Almanya'ya gitti.

1992 yılında ilk albümünü yaptı ve Yine Ağlattın Beni isimli albümünü piyasaya çıkarttı.

Özccan Deniz'e şöhret kapılarını aralayan albüm 1993 yılında yaptığı Meleğim adlı albüm oldu.

1994 yılında Ona Sevdiğimi Söyle adlı filminde oynayarak oyunucluktaki performansını sergiledi.

Özcan Deniz, 1997 yılında kariyerine Yalan mı albümü ile müthiş bir dönüş yaptı ve aynı yıl Yalan mı adlı dizi ile televizyon izleyicileriyle buluştu.

Özccan Deniz sırasıyla "Çoban Yıldızı", "Aslan Gibi", "Leyla", "Ses ve Ayrılık", "Hediye" albümlerini çıkardı, 2009 yılında "Sevdazede" isimli albümünü çıkarttı.

Mercan Dede'nin "Su" albümünde ve "3 Hürel Şarkıları" başlıklı albümde birer şarkıyla yer aldı.

Özccan Deniz 1999 yılında, öyküsünü kendi yazdığı "Aşkın Dağlarda Gezer" adlı televizyon dizisi ile ekranlara çıktı.

2002 yılında efsane dizi "Asmalı Konak" ile ekran başına geçen Özccan Deniz oyunculuk alanında kendisini göstermiş oldu. Dizi tüm Türkiye'de en çok izlenen diziler arasına girdi.

2004 yılında "Haziran Gecesi", 2007 yılında "Kader", 2008 yılında "Aşk Yakar" adlı projelerde yer almıştır. Daha sonra "Samanyolu" adlı dizi ile televizyon izleyicilerinin evlerine konuk oldu.

Müzik ve televizyon dizileri çalışmaları ile birlikte, sinema filmi çalışmaları da devam etmektedir. 1994'te çektiği "Ona Sevdiğimi Söyle"den sonra 2002 yılında "Kolay Para", 2003 yılında "O Şimdi Asker", "Asmalı Konak: Hayat", 2004 yılında öyküsü kendisine ait "Neredesin Firuze", 2006 yılında "Keloğlan Kara Prense Karşı", 2008 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği "Mevlana Aşkın Dansı" adlı belgesel ile sinemaseverlerle buluştu.

2011'de senaryosunu kaleme aldığı Ya Sonra başlıklı sinema filmi ile bu kez yönetmenlik koltuğuna kendi oturdu. 2012 yılında 11. albümü "Bi Düşün" ile müzik hayatına devam ederken, son olarak yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği "Araf" filminde "kamyon şoförü Mahur" karakterini üstlendi. Yine yönetmenliğini üstlendiği ikinci sinema filmi "Evim Sensin" ile 2 Kasım'da sevenleriyle buluşmuş olup birçok dalda ödüle layık görüldü. Özcan Deniz'in baş rolünü ve yönetmenliğini üstlendiği üçüncü sinema filmi "Su ve Ateş" 15 Kasım 2013 tarihinde izleyici ile buluştu. 2014 itibarıyla Fox TV'de yayınlanan "Karagül" adlı dizide rol aldı. 2015 yılında ise "Kaderimin Yazıldığı Gün" adlı dizide rol aldı.

Özcan Deniz, 8 Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlendi. 26 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşandı.

Özcan Deniz albümleri

Yine Ağlattın Beni (1992, Nokta Müzik)

Hadi Hadi Meleğim (1993, Prestij Müzik)

Beyaz Kelebeğim (1994, Prestij Müzik)

Yalan Mı? (1997, Prestij Müzik)

Çoban Yıldızı (1998, Prestij Müzik)

Aslan Gibi (2000, Prestij Müzik)

Leyla (2002, Popüler Müzik)

Ses ve Ayrılık (2004, Deniz-Spotek Production)

Hediye (2007, DMC)

Sevdazede (2009, Avrupa Müzik)

Bi Düşün (2012, Poll Production)

Single'ları

"Her Şey Değişir" (Pamela ve Fuat ile) (2009, Pasaj Müzik)

"Merakımdan" (2012, Poll Production)

"Aşk" (2019, DNZ Prodüksiyon)

"Allah Büyük" (2020, DNZ Prodüksiyon)

"Ben Yine Kendimle" (2020, DNZ Prodüksiyon)

"Ayrıntılarda Gizli" (2020, DNZ Prodüksiyon)

Oynadığı dizi ve filmler

1994 / Ona Sevdiğimi Söyle (Oyuncu)

2003 / O Şimdi Asker (Oyuncu)

2004 / Neredesin Firuze? (Oyuncu & Hikaye)

2004 / Asmalı Konak: Hayat (Oyuncu) TV Dizisi

2007 / Keloğlan Kara Prense Karşı (Oyuncu)

2011 / Ya Sonra (Oyuncu & Senarist & Yönetmen)

2012 / Araf (Oyuncu)

2012 / Evim Sensin (Oyuncu & Uyarlama Senaryo & Yönetmen)

2013 / Su Ve Ateş (Oyuncu & Senarist & Yönetmen)

2014 / Kaderimin Yazıldığı Gün (Oyuncu) TV Dizisi

2015 / Sevimli Tehlikeli (Senarist & Yönetmen)

2016 / Her Şey Aşktan (Süpervizör & Konuk Oyuncu)

2016 / İkinci Şans (Senarist & Yönetmen)

2017 / Öteki Taraf (Yönetmen & Oyuncu)

2017 / İstanbullu Gelin (Oyuncu) TV Dizisi

2020 / Seni Çok Bekledim (Oyuncu) TV Dizisi

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