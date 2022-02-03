Ozark 5. sezon ne zaman çıkacak? Ozark 4. sezon 2. kısım ne zaman başlayacak? Ozark 5. sezon başlayacak mı? Netflix'in en çok izleyici kitlesine sahip dizileri arasında yer alan Ozark'ın 4. sezonu 21 Ocak 2022'de gösterime girdi. Yayınlandığı ilk hafta en çok izlenenler arasına giren Ozark'ın yeni bölümleri merakla beklenmeye başladı. İki kısım halinde yayınlanacağı açıklanan 4. sezonun birinci kısmı 7 bölümden oluştu.

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in orijinal yapımlarından biri olan Ozark'ın 4. sezonu uzun aranın ardından yayınlandı. Ozark tutkunlarınına merakla beklediği gün 21 Ocak'ta geldi çattı. Dizi yayınlandığı ilk hafta milyonlarca kişi tarafından izlendi ve platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi. Ozark 4. sezonu tek oturşta bitiren dizi hayranları Ozark 5. sezon ne zaman çıkacak? Ozark 4. sezon 2. kısım ne zaman başlayacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ozark 4. sezon ikinci kısım ve 5. sezona dair detaylar...

Ozark 5. sezon ne zaman çıkacak?

Ozark'ın 4. sezonu iki parça halinde yayınlanacak. 7 bölümden oluşan Ozark'ın 4. sezon ilk kısmı 21 Ocak günü yayınlandı. Dizinin ikinci kısım çekimleri ve montaj aşamaları ise halen devam ediyor.

Ozark 4. sezon 2. kısım ne zaman başlayacak?

Ozark'ın merakla beklenen yeni sezonu uzun süren aranın ardından nihayet yayına girdi. Ozark final sezonu olan 4. sezonun 1. kısmı kısa süre içinde Netflix'in en çok izlenen 10 yapımı arasına girdi. Ozark 4. sezon 1. kısım yayınlandığı Cuma gününnden Pazar gününe kadar dünyada 77.01 milyon saat izlendi. Bu rakam Ozark'ı Netflix'in en çok izlenenleri arasına soktu. Ozark'ın 4. sezon 2. kısım bölümlerinin ne zaman başlayacağına dair yapımcılardan ve Netflix'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak tahminlere göre dizinin yeni bölümleri 2022'nin yaz aylarında ekranlara gelebilir.

5. sezon olacak mı?

Ozark dizisinin 5. sezonu olmaycak. Dizi 4. sezon ikinci kısım ile final yapacak. Amerikan suç drama televizyon dizisi olan Ozark 4. sezon ile ekranlara veda edecek. Dizinin son kısmı ise şimdiden milyonlarca kişi tarafında merakla bekleniyor.

Ozark sezon yayın tarihleri

On bölümlük ilk sezon 21 Temmuz 2017'de yayınlandı.

On bölümlük ikinci sezon 31 Ağustos 2018'de yayınlandı.

On bölümlük üçüncü sezon 27 Mart 2020'de yayınlandı.

Ozark oyuncuları ve rolleri nedir?

Jason Bateman, Martin

Laura Linney, Wendy Byrde

Sofia Hublitz, Charlotte Byrde

Skylar Gaertner, Jonah Byrde

Julia Garner, Ruth Langmore

Jordana Spiro, Rachel Garrison

Jason Butler Harner, Roy Petty

Esai Morales, Camino "Del" Del Rio

Peter Mullan, Jacob Snell

Lisa Emery, Darlene Snell

Charlie Tahan, Wyatt Langmore

Janet McTeer, Helen Pierce

Tom Pelphrey, Ben Davis

Jessica Frances Dukes, Maya Miller

Felix Solis, Omar Navarro

Damian Young, Jim Rattelsdorf

Adam Rothenberg, Mel Sattem

Alfonso Herrera, Javi Elizonndro .