Ozan Argat: Türkiye megayat üretiminde dünyada ilk üçte

Tekne, motoryat ve megayat sektörünün gelişimine liderlik eden isimlerden Argat Motor Yat’ın sahibi Ozan Argat, “Türkiye megayat üretiminde artıık önemli bir aktör. Sektör ise en hareketli günlerini yaşıyor. 2024’e kadar üretilecek tüm tekneler şimdiden satıldı” dedi.

Denizcilik alanında yaptığı başarılı işlerle adından sıkça söz ettiren Argat Motor Yat'ın sahibi Ozan Argat, tekne ve motoryat sektöründe Türkiye'nin geldiği noktayı değerlendirdi. Türkiye'nin artık tekne ve büyük boy megayat üretimi için çok önemli bir saha haline geldiğini belirten başarılı iş insanı, “Dünyadaki üçüncü en önemli üreticilerden. İnanılmaz şekilde büyüyor piyasa. İç piyasa da dış piyasa da çok hareketli” yorumunda bulundu.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR TALEP YOĞUNLUĞU VAR

Pandemi sonrası özellikle tekneye olan talebin arttığını söyleyen Ozan Argat, “İnsanlar daha güvenli tatiller yapmak istedikleri için otellerden, evlerden vazgeçerek kendi özgürlüklerini korumak amacıyla tekne hayatına yönelmeye başladılar. Gerek ikinci elde gerekse de sıfır tarafında daha önce benzeri görülmemiş bir talep yoğunluğu var” diye konuştu.

TALEP YOĞUNLUĞU FİYATLARI YÜKSELTTİ

Ozan Argat, sektördeki canlılığa sıfır tekne bayilerinin 2024'e kadar siparişleri kapatmasını örnek gösterip ekledi: “Bayilerin ellerinde tekne kalmadı. 2024 yazına kadar kimse tekne veremiyor. Arz-talep arasında talep tarafında yaşanan hareketlilik piyasalarda fiyatların çok yükselmesine sebep oldu. Şu an fiyatlar yüzde 30-40 civarı yukarıya geldi. Piyasanın önümüzdeki yıllarda da gelişmeye devam etmesini, hareketliliğini korumasını bekliyoruz.” .