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TIMETURK / GENEL / Oyuncular üzgün FIFA 22'e zam mı geldi? FIFA 22 yeni fiyatı nedir?

Oyuncular üzgün FIFA 22'e zam mı geldi? FIFA 22 yeni fiyatı nedir?

EA, yıl içerisinde yaptığı indirimle birçok kişinin kalbini kazanmıştı ancak yeni zam haberi ile oyuncular şoke oldu. Peki, FIFA 22'e zam mı geldi? FIFA 22 yeni fiyatı nedir? İşte detaylar...

17 Dakika Önce
2022-04-09 18:23:11
Oyuncular üzgün FIFA 22'e zam mı geldi? FIFA 22 yeni fiyatı nedir?

FIFA 22'E ZAM MI GELDİ?

Birçok kişi tarafından merakla beklenen ve bir dönem oyuniçi hatalar ile gündem olan FIFA 22, tarihte görülmemiş bir indirimi bu sen oyuncular ile buluşturdu. Yaklaşık olarak 100 TL bandında bir süre satılan FIFA 22 daha sonra ilk satış fiyatına geri dönmüştü. Ancak gerek ülkemizde kur seviyesi gerekse de EA'nın almış olduğu zam kararı fiyatlar, astronomik bir seviyeye yükseldi.

Oyun mağazalarına incelediğimiz zaman FIFA 22'nin fiyatının zamlandığını görüyoruz. Oyunun Türkiye fiyatı için dolar kurundan kaynaklı bir düzeltme yapıldığını tahmin etmek zor olmasa gerek. Zira PC tarafında ortalama 40 dolar bandına çekilen fiyatlar konsolda tam tamına 60 dolar seviyesine tırmanmış durumda.

FIFA 22'İN YENİ FİYATI NEDİR?

Yeni fiyatlara baktığımızda Steam ve EA Desktop bünyesinde Standart Sürümün 599 TL‘ye, Ultimate Edition'un da 799,99 TL olarak revize edildiğini görüyoruz. Konsol tarafında durum daha da üzücü durumda. PlayStation 4 tarafında Standart Sürüm 700 TL olarak sunulurken PlayStation 5 konsolunda 800 TL şeklinde servis ediliyor. Ultimate Edition ise her iki konsolda da eşit fiyata sahip ve söz konusu fiyat 1.000 TL olmuş durumda.

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