Oyuncu Yonca Türkman kimdir? Yonca Türkman neden öldü? Yonca Türkman oynadığı diziler hangileri?

Sevilen oyuncu Yonca Türkman vefat etti. Oyuncunun ölümünün ardından güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Peki Yonca Türkman kimdir, neden öldü? İşte Yonca Türkman'ın rol aldığı diziler...

Dizilerdeki karakterleri ile tanınan oyuncu Yonca Türkman vefat etti. Ünlü ismin vefatının ardından birçok isim taziye mesajı yayınladı.

Yonca Türkman neden öldü?

Birçok dizide rol alan Türkman, dün sabah Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. Durum polis ve sağlık ekipleri tarafından bildirildi.

Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı zamanda tekstil mühendisi olan Yonca Türkman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili olarak Şüpheli Ölüm soruşturması başlattı. Türkman'ın geçen yıl ağustos ayında ilaç alarak hayatına son vermeye çalıştığı da belirlendi.

Oyuncu Yonca Türkman kimdir?

45 yaşındaki Yonca Türkman, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Uzun yıllar kurumsal firmalarda tekstil mühendisi olarak çalışan Yonca Türkman, üç sene önce iş hayatına ara vererek tiyatro ve müzik alanlarıyla ilgilenmeye başlamıştır..

Yonca Türkman oynadığı diziler hangileri?

Sevilen oyuncunun daha önce oynadığı diziler ise şöyle;

Yalnız Kurt

İyilik

Adı Sevgi

Evlilik Hakkında Her Şey

Oyuncu ayrıca Hepsiburada reklamı, Spotify reklamı ve Bosch reklamı gibi reklamlarda da yer almıştı. .