Oyuncu Erkan Petekkaya kalp krizi mi geçirdi? Erkan Petekkaya sağlık durumu nasıl? Erkan Petekkaya taburcu oldu mu?

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın yeni projesi Son Gün'ün çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Aceleyle hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Petekkaya, kalp krizi iddiasını yalanladı.

İçinde yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Erkan Petekkaya, Uğur Yücel ve Necip Memilli gibi isimlerin yer aldığı TRT Dijital için hazırlanan 'Son Gün' dizisi için kamera karşısına geçti. Devam eden dizide herkesi korkutan bir olay olduğu iddia edildi.

Magazin Burada'nın haberine göre, Erkan Petekkaya çekimler sırasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Dizinin çekimleri iptal edilirken başarılı ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısa sürede gündeme gelen oyuncu setten bir video yayınlayarak sağlığının iyi olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çarpıcı bir hikayeye sahip olan "Son Gün" isimli dizinin yapımcılığını Gold Film üstlenecek ve 8 bölümden oluşacak. Her bölümün bir başkasının ölmeden önceki son günlerini anlatacağı dizide de başrolde Erkan Petekkaya yer alıyor. .