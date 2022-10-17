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Oyuncu Demiray Erül yaşamını yitirdi

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı 84 yaşındaki Demiray Erül, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

5 Saat Önce
2022-10-17 12:42:42
Oyuncu Demiray Erül yaşamını yitirdi

'Doktorlar', 'Arka Sokaklar', 'Cennet Mahallesi', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Çiçek Taksi' dizilerinde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül, rahatsızlıkları nedeniyle Bodrum'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" denildi.

Erül'ün cenazesi, bugün Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti kılınacak namaz sonrası Bodrum Ortakent Mezarlığı'na toprağa verilecek. .

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