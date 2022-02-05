Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş yeni açıklaması nedir? Oytun Erbaş açıklama yaptı mı?

Türkiye, Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın pandeminin başında söylediği “Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek” sözlerini henüz unutmadı. Ancak Erbaş hem bu sözlerini savunmaya devam etti hem de katıldığı televizyon programında pazarcı dediği babasının bankacı olduğu ortaya çıktı. Babasının bankacı olması nedeniyle 'yalancılıkla' itham edilen Erbaş, 'Ben dedemin yanında büyüdüm. Ödemiş'te benim pazarcı olduğumu herkes bilir.' dedi.

Oytun Erbaş'ın "Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur' dediler. Halka anlaşılır şekilde açıklama yapıyorum, bu nedenle kıskanıyorlar. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" açıklaması sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Babasının bankacı olduğu için 'yalancılıkla' itham edilen Oytun Erbaş, yeni bir açıklama yaparak dedesinin yanında büyüdüğünü belirtti. Ödemiş'te kime sorarsanız sorun benim pazarcı olduğumu herkes bilir.' ifadelerini kullandı.