Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş otizmli mi? Oytun Erbaş hayatı ve biyografisi

Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş otizmli mi? Koronavirüs pandemisi zamanında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Oytun Erbaş'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Otizmli olduğu bilinen Oytun Erbaş Doç Dr. Oytun Erbaş parlak eğitim hayatı ile de biliniyor. Oytun Erbaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dönem ikincisi olarak mezun olmuş ve TUS sınavında 7 defa derece yapmıştır. Peki Oytun Erbaş'ın mesleği nedir? Oytun Erbaş otizmli mi? İşte televizyon ekranlarında yaşam ve sağlık üzerine yaptığı yorumlarla tanınan Oytun Erbaş'ın hayatı ve biyografisi...

Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş otizmli mi? Koronavirüs pandemisi zamanında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Oytun Erbaş'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Otizmli olduğu bilinen Oytun Erbaş Doç Dr. Oytun Erbaş parlak eğitim hayatı ile de biliniyor. Oytun Erbaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dönem ikincisi olarak mezun olmuş ve TUS sınavında 7 defa derece yapmıştır. Peki Oytun Erbaş'ın mesleği nedir? Oytun Erbaş otizmli mi?

Erbaş koronavirüs vakalarının dünyada görülmeye başlandığı zamanlarda yaptığı açıklamada koronavirüsün genetik olarak Türklere bulaşmayacağını iddia etmişti. Erbaş açıklamasında "Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" demişti. Erbaş'ın açıklamaları daha sonra sosyal medyada çok konuşulmuştu. Oyrun Erbaş şimdi de yaptığı açıklama ile Türkiye'nin Elon Musk'ı olabileceğini iddia etti. Peki Oytun Erbaş kimdir? İşte Oytun Erbaş'ın hayatı ve biyografisi..

Oytun Erbaş kimdir?

Oytun Erbaş söyleşi programlarında yaşama ve insana dair yorumları ile tanınıyor. Oytun Erbaş koronavirüs zamanında yaptığı açıklamalar ile medyanın gündemine gelmişti. Oytun Erbaş parlak bir eğitime sahip. Oytun Erbaş, 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Oytun Erbaş, TUS'ta 7 kez derece (ilk 10) yapmıştır.

Oytun Erbaş'ın gerçek deneyim alanı ilaç AR-GE çalışmalarıdır. Erbaş sinirbilim, biyolojik psikoloji, fizyoloji ve fizyopatoloji dersleri vermektedir.

Halen Fizyoloji Bilim Dalında Doçent Doktor olarak farklı üniversitelerde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Illinois eyaletindeki "Experimental Medicine" ve Gebze-Kocaeli & Tübitak Teknoloji Geliştirme bölgesindeki "Deneysel Tıp" İlaç ARGE Laboratuvarlarının kurucusudur.

Yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslararası Otolojik Cerrahi Derneği'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında ‘‘Politzer Ödülü''(2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneği'nden ‘‘Jacques Duparc Ödülü''(2013) almıştır. Ayrıca ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır. Uluslararası indesklerde (SCI ve SCI-E) dizinlenen dergilerde 100'den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

Oyrun Erbaş iyi-i derecede ingilizce bilmektedir. Erbaş bekardır.

Yaklaşık 100'den fazla bilimsel makalesi yayımlanan Fizyoloji Uzmanı Doç Dr. Oytun Erbaş katıldığı TUS sınavında 7 defa derece yaptı.

Ayrıca, Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliği ve yayın editörlüğü görevini yürütmektedir.

Oytun Erbaş otizmli mi?

Oytun Erbaş'ın otizmli olduğu sosyal medyada oldukça fazla konuşuluyor. Oytun Erbaş, otizm hastasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.