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6 Haziran pazar muhtarlık seçimde sokağa çıkma yasağı var mı? Muhtarlık seçiminde sokağa çıkma serbest mi?
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Oy vermeye gidenlere sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Haziran seçimde sokak kısıtlaması var mı?

Türkiye'nin 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimleri yapılacak. Pazar günü sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle oy vermek isteyenler yasaktan muaf olup olmadıklarını merak ediyor. Binlerce seçmen, oy vermeye gidenlere sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunu sormaya başladı. Peki 6 Haziran pazar muhtarlık seçimde sokağa çıkma yasağı var mı? Muhtarlık seçiminde sokağa çıkmak yasak mı? 6 Haziran seçimde sokak kısıtlaması var mı?

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04.06.2021 18:40:48
Oy vermeye gidenlere sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Haziran seçimde sokak kısıtlaması var mı?

Türkiye'nin 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimleri yapılacak. Pazar günü sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle oy vermek isteyenler yasaktan muaf olup olmadıklarını merak ediyor. Binlerce seçmen, oy vermeye gidenlere sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunu sormaya başladı. Peki 6 Haziran pazar muhtarlık seçimde sokağa çıkma yasağı var mı? Muhtarlık seçiminde sokağa çıkmak yasak mı? 6 Haziran seçimde sokak kısıtlaması var mı?

6 Haziran Pazar 2021 tarihinde ülke gnelinde bazı mahalle muhtarlıkları için seçim yapılacak. Hafta sonu pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle binlerce kişi yasaktan muaf olup olmadıklarını merak ediyor. Peki oy vermeye gidenlere sokağa çıkma yasağı var mı? Muhtar seçimine gidenlere izin var mı? Muhtarlık seçiminde dışarı çıkmak serbest mi? 

Oy vermeye gidenlere sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye genelinde 753 mahalle ve köyde seçim yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen tarih ise 6 Haziran.  Ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtalıklar için yeniden sandığa gidilecek. 

Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İstanbul'da 14 mahallede muhtar seçimi yapıalcak?

İstanbul'un 14 mahallesinde de seçim heyecanı var. Muhtar adayları seçim öncesi yarışa girdi. Adaylar, mahallelere pankart asıp, broşür dağıttı. Vaatler sıralandı. Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından yeni muhtarlar göreve başlayacak.

işte Türkiye'de yapılacak muhtar seçimlerinin tamamı

İstanbul'da 6 Haziran'da seçim yapacak mahalleler

Bayrampaşa Vatan Mahallesi 
Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi
Kağıthane Telsizler Mahallesi
Beşiktaş Cihannüma Mahallesi
Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi
Güngören Sanayi Mahallesi
Şişli Feriköy Mahallesi
Şişli Mecidiyeköy Mahallesi
Çatalca Ormanlı Kaleiçi Mahallesi
Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi
Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi
Beyoğlu Katipmustafa Çelebi Mahallesi
Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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