ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV düşecek mi? Sıfır araba fiyatları düşecek mi? Dolarda yaşanan değer artışı ile otomobil fiyatları son yıllarda adeta patlama yaşadı. Sıfır otomobil almak isteyenler yüksek fiyatlar ve ÖTV oranları nedeniyle kararını ya erteliyor ya da ikinci el otomobil almaya yöneliyor. Son günlerde ÖTV indirimi oldukça fazla konuşulur oldu. Sosyal medyada da ÖTV indirimi TT oldu. Otomobil almayı düşünenler ÖTV indirimi olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki araba fiyatları düşecek mi? İşte ÖTV indirimi konusunda yaşanan gelişmeler...

ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV düşecek mi? Sıfır araba fiyatları düşecek mi? Dolarda yaşanan değer artışı ile otomobil fiyatları son yıllarda adeta patlama yaşadı. Sıfır otomobil almak isteyenler yüksek fiyatlar ve ÖTV oranları nedeniyle kararını ya erteliyor ya da ikinci el otomobil almaya yöneliyor. Son günlerde ÖTV indirimi oldukça fazla konuşulur oldu. Sosyal medyada da ÖTV indirimi TT oldu. Otomobil almayı düşünenler ÖTV indirimi olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki araba fiyatları düşecek mi? İşte ÖTV indirimi konusunda yaşanan gelişmeler...

Bir yandan dolar kurundaki artış, diğer yandan korona virüs pandemisi ile araçlara olan ilginin artması otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Korona ile birlikte otomobil üretiminin düşmesi de fiyatları arttıran nedenler arasında. Araba almak isteyen vatandaşlar artan fiyatlar nedeniyle çaresiz durumda. Sıfır otomobillerin fiyatının yüksek olması ikinci ellere rağbeti arttırdı ve ikinci el fiyatları da yükseldi. Otomobil almak için bir yol arayan vatandaşlar ÖTV indirimi gelmesini bekliyor. Peki ÖTV indirimi olacak mı? Otomobilde ÖTV inecek mi? Otomobil fiyatları düşecek mi?

ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV indirimi bir çok kişinin yakından takip ettiği bir konu. Otomobil almayı düşünenler ÖTV indirimi yapılmasını bekliyor. Vatandaşlar artan otomobil fiyatları sonrası yetkilikerden ÖTV indirimi yapılmasını bekliyor. Peki ÖTV indirimi olacak mı?Sosyal medya platformları üzerinde de ÖTV indirim konusunda vatandaşlardan binlerce mesaj geldi. Ancak bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖTV düşecek mi?

Otomobillerde ÖTV oranının düşüp düşmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşın talepleri ÖTV oranının düşürülmesi yönünde. Artan otomobil fiyatları nedeniyle vatandaşlar ÖTV oranının makul seviyede düşürülmesini talep ediyor.

Sosyal medyada ÖTV indirimi talebi

Sosyal medyada binlerce kişi otomobillere uygulanan ÖTV'nin düşürülemsini talep ediyor. Artan otomobil fiyatlarının yanına bile yaklaşamayan vatandaşlar hurda niteliğindeki araçların bile binlerce liraya çıktığını belirtiyor. İşte Sosyal medyada ÖTV indirimine ilişkin bir kaç paylaşım;

"#ötvsizaraç istiyoruz!!!"

"Hurda UNO bile hayal oldu"

"Sayin @B_Palandoken biz bu vatan gençleri olarak sizden bu konu ile ilgili destek istiyoruz. Hiç bir şekilde sesimizi üst kurumlara doyuramıyoruz. Lütfen ötv indirimi olması için konunun üstünde durun."

"#ötvsizaraç ekonomiye can gelmesini sağlar insanların kenarda köşede bulunan altınini dolarini erosunu ekonomiye kazandırır bu yüzden 5 veya 10 yıl aracını satmama sözüne ÖTV yi kaldırın"

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.