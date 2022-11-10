ÖTV indirimi ne zaman? ÖTV indirimi yapılacak mı? Otomobil (araba) fiyatları ucuzlayacak mı? Sıfır-ikinci el araç fiyatı düşecek mi? Araç almayı düşünenler bir süredir gündemde olan ÖTV indirimini bekliyordu. Gelen son bilgilere göre otomobil fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bir ÖTV düzenlemesi daha hayata geçecek. ÖTV indirimi ile bazı araçların satışlarında binlerce TL'lik fiyat indirimleri yaşanacak.

Araç almak isteyenler bir süredir gündemi meşgul eden ÖTV indiriini bekliyordu. Son gelen açıklamalara ve iddialara göre ÖTV konusunda yeni bir düzenleme kapıda. Hükümet otomobil fiyatlarında yaşanan yükselişe paralel olarak ÖTV matrah düzenlemesine gidebilir. Gelen iddialar ise araç almayı düşünenleri hheycanlandırdı. ÖTV indirimi konusunda hazırlıklara başlandığı gelen bilgiler arasında.

ÖTV indirimi ne zaman?

Yerli otomobil Togg'un tanıtılmasıyla otomotiv piyasası son zamanlarda büyük bir heyecan içinde. Togg'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkması beklenirken Togg fabrikasında da seri üretim devam ediyor. Togg'un fiyatının ne kadar olacağı merak edilirken Togg'un vergi indiriminde yararlanacağı açıklanmıştı. Otomotis sektöründe yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından vatandaşlar ÖTV indirimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Sıfır otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesi için çalışmalara başlandı. Ancak düzelnemenin ne zaman uygulamaya geçirileceği ise henüz netlik kazanmadı.

ÖTV indirimi yapılacak mı?

Otomobil fiyatlarında yaşanan artış ÖTV konusunda yeni bir düzenlemeyi zorunlu hale getirdi. Hükümetin çalışmasında sıfır otomobillerde ÖTV indiriminin de bulunduğu gelen iddialar arasında. Sıfır otomobillerde ÖTV matrah limiti eyniden belirlenecek ve bu durum otomobillerde indirime neden olacak.

Otomobil (araba) fiyatları ucuzlayacak mı?

ÖTV düzenlemesiyle birlikte otomobil fiyatlarında ciddi düşüşlerin yaşanması bekleniyor. ÖTV düzenlemsiyle birlikte on binlerce TL'lik fiyat indirimi meydana gelecek. ÖTV matrah düzenlemesinin limitine göer indirim oranları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

ÖTV indirimiyle sıfır-ikinci el araç fiyatı düşecek mi?

Hükümetin çalışmasına göre ÖTV matrahında yeni düzenleme kapıda. Buna göre ÖTV düzenlemesi ile sıfır otomobil fiyatları da aşağı çekilecek. Sıfır araç fiyatlarında yaşanan gerileme doğrudan ikinci el otomobil fiyatlarını da etkileyecek. ÖTV indirimi ikinci elde ve sıfır otomobil piyasasında pazarda hareketlenmeye neden olabilir.

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.