Oturma odasını nasıl dizayn etmeliyiz?

Evlerimizde hiç şüphesiz en çok oturma odalarını kullanıyoruz. Günün yorgunluğunu attığımız, dostlarımızla hoş sohbetler ettiğimiz oturma odalarımız evimizin en dikkat çeken odalarından. Peki bu odaları nasıl dizayn etmeliyiz? Dekorasyonda nelere dikkat etmemiz gerekir? Sizler için derledik...



Yaşadığımız evi dekore etmek bizlere muazzam bir zevk verir. Her noktasını kendi zevkimize göre döşemek, kendimizden bir şeyler katmak ve daha sonra bu odaların tadını çıkarmak çok zevklidir. Evin en çok kullanılan alanı oturma odaları da hem zevkimize uygun hem de işlevsel olmalıdır.

Dekore edeceğiniz oturma odasının öncelikle ölçülerine dikkat etmelisiniz. Çünkü ölçülere dikkat edilmeden yapılan dekorasyonlar daha sonra sizlere sorun yaşatabilir. Bu yüzden kişisel zevklerinize göre hareket ederken odanın ölçülerini de hesaba katmalısınız.

Küçük bir oturma odanız varsa...

Oturma odanız küçük ölçülere sahip bir odaysa odayı kullanışlı hale getirecek mobilyalar seçmelisiniz. Küçük odalar için köşe takımları uygun olabilir. Küçük oda dekorasyonunda aynalardan faydalanabilir böylelikle odanızı olduğundan daha büyük gösterebilirsiniz.

Büyük bir oturma odanız varsa...



Oturma odanız büyük ölçülere sahip bir odaysa oturma alanını çok boş göstermeyecek mobilyalar seçmelisiniz. Koltuk takımlarınıza berjer veya puf ekleyebilirsiniz.

Koltuk seçimi nasıl olmalı?

Oturma odanıza koltuk seçerken evde kaç kişi yaşadığına odaklanmanız gerekir. Daha sonra odanızın ölçülerine ve kişi sayısına uygun koltuk tercih edebilirsiniz. Ayrıca koltuğu yatak olarak da kullanmak istiyorsanız konforlu koltuklar seçmenizde fayda vardır.

Renk seçimi nasıl olmalı?

Renk seçiminde bütün eşyalarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü odanın içerisindeki renkler birbiriyle bir ahenk içinde olmalıdır. Karmaşadan hoşlanmıyorsanız oturma odasında altıdan fazla sayıda renk kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Kullanılan ilk üç renk aynı renk ailesinden olmalıdır. Diğer üç renk de bu rengi destekleyici renkler olabilir. Ana renklerle bir kontrast da yakalamanız mümkündür. Ayrıca renk seçiminde kasvetli bir görünüme neden olacak renkleri seçmekten kaçınmalısınız.

Oturma odasında depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız fonksiyonel mobilyalardan faydalanabilirsiniz. Dekoratif raflar hem şık görünecek hem de işlevsel olacaktır. Ayrıca kitaplıklar da dekorasyonun oldukça önemli parçalarındandır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.