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TIMETURK / GENEL / Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

3 Saat Önce
2021-07-25 08:48:23
Otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

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İzmir'in Balçova ilçesinde otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Konak'tan Narlıdere istikametine giden Pınar K. (35) idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girdi.

Bariyerleri aşan otomobil, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla aracın bulunduğu alana indi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçtaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılardan sürücü Pınar K. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek Karkkainen de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karkkainen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Pınar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü Pınar K'nin 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

- Üst geçitten izlediler

Kazayı gören çevredekiler, kurtarma çalışmalarını telefonlarının kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin uyarısıyla çevredekiler uzaklaştırıldı, bazı kişilerin ise üst geçide çıkarak çalışmaları izlemesi dikkati çekti.

Otomobilin sabah saatlerinde bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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