Otomobil fiyatları yükseldi mi? Sıfır otomobil ve ikinci el araç fiyatları artacak mı, yükselecek mi? sorusu otomobil almak isteyen binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna topraklarına karşı hukuksuz başlattığı işgal girişimine tüm dünyadan tepkiler gelmeyene devam ederken savaş durumu ekonomik belirsizliği de artırdı. Savaş nedeniyle gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar pek çok üründe zam gündeme geldi. Araç almak isteyenler de Rusya-Ukrayna savaşı ile otomobil fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor.

Otomobil fiyatları yükseldi mi? Sıfır otomobil ve ikinci el araç fiyatları artacak mı, yükselecek mi? sorusu otomobil almak isteyen binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna topraklarına karşı hukuksuz başlattığı işgal girişimine tüm dünyadan tepkiler gelmeyene devam ederken savaş durumu ekonomik belirsizliği de artırdı. Savaş nedeniyle gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar pek çok üründe zam gündeme geldi. Araç almak isteyenler de Rusya-Ukrayna savaşı ile otomobil fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması pek çok alanda olumsuzluk yaşanmasına neden oldu. Uluslararası piyasalarda borsalar değer kaybederken enerji ürünlerinin fiyatları da adeta uçuşu geçti. Brent petrolün fiyatı 130 dolar seviyesine kadar çıkarak kırılması güç bir rekora imza attı. Yaşanan gelişmeler otomobil sektörünü de olumsuz etkiledi. İkinci el ve sıfır oltomobil almak isteyenler fiyatların artmasından endişeli.

Otomobil fiyatları yükselecek mi?

Milliyet.com.tr'den Fazilet Şenol'un haberine göre Rusya-Ukrayna savaşı otomobil sektörünü olumsuz etkileyecek. Sektör temsilcisi Saim Aşçı, "Asya pazarındaki çip üreticileri alternatiflerle neon ve C4F6 gibi çip üretiminde hayati öneme sahip gazları tedarik edebiliyor. Ukrayna'ya bu alanda bağımlılığı yok denecek kadar az fakat ABD neon gazı ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini Ukrayna'dan karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı otomotiv sektörüne de olumsuz etkiledi. Parça tedariğindeki sorunlar nedeniyle birçok şirket üretime ara vermek zorunda kalırken, otomotiv sektöründeki çip krizinin derinleşmesinin de araç maliyetlerini artıracağı öngörülüyor. Rusya'nın çelik üretiminde önemli rol oynayan kilit oyunculardan biri olduğuna vurgu yapan Aşçı, "Bu üretim süreçlerinde ortaya çıkan gazları komşusu Ukrayna'ya ihraç ediyor. Ukrayna'daki şirketler liman kentlerindeki özel tesislerde ayrıştırıp saflaştırarak neon ve benzer gazları elde ediyor. 2014'te Kırım'ın ilhakı zamanlarında da benzer bir kriz yaşanmış ve çip sektörü sorunlar yaşamıştı. Rusya'nın buradaki tesislere, altyapıya vereceği bir zarar veya üretimi durduracak potansiyel bir hamlede bulunması çip krizini derinleştirebilir" dedi.

Sıfır otomobil ve ikinci el araç fiyatları artacak mı?

Savaş durumu ile bazı ham maddelere ulaşım güçleşebiliyor. durum böyle olunca koronavirüs pandemisinden sonra daha yeni yeni toparlanmaya başlayan otomotiv sektörü yeni bir kriz ile karşı karşıya kalabilir. Sıfır otomobil fiyatlarında artışı olursa bu ikinci el satış fiyatlarına da yansıyabilir. .