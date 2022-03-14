Otomobil aniden yola çıktı: Taksi yan yattı

Kaza saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Araba Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan 34 AT 7269 plakalı otomobil sürücüsü aniden yola çıktı.

Bu sırada hızla gelen Coşkun Şahin'in kullandığı 34 TJR 26 plakalı taksi otomobile çarparak bir süre iki teker üzerinde ilerledi. Yan yatan araçtaki taksi şoförü Coşkun Şahin hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksi şoförüne olay yerinde müdahale ederken, polis olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı.

Taksi şoförü Coşkun Şahin, "Hastaneye yolcu bıraktım, tekrar dönüşe geçtim. Normal seyir halindeydim, sürücü yola bakmadan çıkınca benim sağ tekerim onun tekerine takıldı ve havalandım. Sürüklendim buraya kadar. Burnumda yaralanma var, ekmek teknem de bu halde" dedi.



Kazayı gören Harun Kahraman ise, "Park halindeki araç bir anda çıkınca taksici de ona vurdu" diye konuştu.



Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.