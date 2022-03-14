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TIMETURK / GENEL / Otomobil aniden yola çıktı: Taksi yan yattı

Otomobil aniden yola çıktı: Taksi yan yattı

Sarıyer'de aniden yola çıkan otomobile çarpan taksi bir süre iki teker üzerinde ilerledikten sonra yan yattı. Taksi şoförünün hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

2 Saat Önce
2022-03-14 13:10:49
Otomobil aniden yola çıktı: Taksi yan yattı

Kaza saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Araba Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan 34 AT 7269 plakalı otomobil sürücüsü aniden yola çıktı.

Bu sırada hızla gelen Coşkun Şahin'in kullandığı 34 TJR 26 plakalı taksi otomobile çarparak bir süre iki teker üzerinde ilerledi. Yan yatan araçtaki taksi şoförü Coşkun Şahin hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksi şoförüne olay yerinde müdahale ederken, polis olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı.

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