Otogaza zam mı yapıldı? LPG ne kadar oldu? Otogaza ne kadar zam geldi? (21 Ekim)

Otogaza zam mı yapıldı? Döviz kurlarında son günlerde rekor üzerine rekor kırılırken bazı ürünlere de peş peşe zam geldi. Son bir kaç haftada akaryakıt ve LPG'ye ciddi oranlarda zam geldi. Son gelen iddiaya göre otogaza 21 Ekim'de zam yapılacağı yönünde. Peki LPG ne kadar oldu? Otogaza ne kadar zam geldi?

Otogaza zam mı yapıldı? Döviz kurlarında son günlerde rekor üzerine rekor kırılırken bazı ürünlere de peş peşe zam geldi. Son bir kaç haftada akaryakıt ve LPG'ye ciddi oranlarda zam geldi. Son gelen iddiaya göre otogaza 21 Ekim'de zam yapılacağı yönünde. Peki LPG ne kadar oldu? Otogaza ne kadar zam geldi?

Otogaza zam mı yapıldı?

Sözcü'nün haberine göre LPG'ye (otogaz) zam geliyor. 20 Ekim gece yarısından itibaren 21 Ekim'de gerçerli olacak şekilde LPG'de pompa fiyatı 23 kuruş zamlanacak. LPG'ye 2 Ekim'de 71 kuruş zam yapılmıştı.

Zamlar pompa fiyatına yasıyacak

Motorin, benzin ve LPG'de ÖTV sıfırlanmış durumda ve zamlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

LPG ne kadar oldu?

İstanbul'da 5.91 TL civarında olan LPG'nin litre fiyatı yeni zamla birlikte 6 lira 14 kuruş olacak.

Otogaz nedir?

Otogaz, bütan ve propan gazlarının belirli oranda birleşiminden oluşan ham petrol ve doğalgazdan elde edilen LPG (liquefied petrolium gases) sıvılaştırılmış petrol gazının araçlarda yakıt olarak kullanılan formuna verilen isimdir. Benzin ve motorin gibi petrol kökenli diğer yakıtlara göre emisyon seviyesi çok düşüktür ve çevreci bir yakıttır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.