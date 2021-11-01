Otogaza zam mı geldi? LPG (otogaz) ne kadar oldu? Oto gaza ne kadar zam yapıldı? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket bir çok ürüne zam gelmesine neden oluyor. Bunların başında da enerji ürünleri yer alıyor. Türkiye enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını döviz ile ithal ediyor. Durum böyle olunca akaryakıt ve LPG'ye zam da kaçınılmaz oluyor. LPG'li araç sahiplerini üzen bir gelişme yaşandı. Açıklamaya göre otogaza yeni bir zam geldi. İşte güncel LGP fiyatları...

Otogaza zam mı geldi? LPG (otogaz) ne kadar oldu? Oto gaza ne kadar zam yapıldı? Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket bir çok ürüne zam gelmesine neden oluyor. Bunların başında da enerji ürünleri yer alıyor. Türkiye enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını döviz ile ithal ediyor. Durum böyle olunca akaryakıt ve LPG'ye zam da kaçınılmaz oluyor. LPG'li araç sahiplerini üzen bir gelişme yaşandı. Açıklamaya göre otogaza yeni bir zam geldi. İşte güncel LGP fiyatları...

Akaryakıt ürünlerine gelen peş peşe zammın ardından LPG'ye de (otogaz) yeni zamlar gelebileceği konuşuluyordu. Gelen son bilgiye göre bu iddia gerçeğe döndü. 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılan otogaza yeni bir zam kapıya dayandı.

Otogaza zam mı geldi?

LPG'ye (otogaz) bir zam daha geldi. Otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor.

LPG zammı ne zaman geçerli olacak?

Otogaza gelen zammın bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

LPG (otogaz) ne kadar oldu?

İstanbul'da otogaz fiyatları gelen 48 kuruş zamla birlikte 6,58-6,66 liraya yükselecek.

Ankara'da LPG fiyatı 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak.

Otogaz nedir?

Otogaz, bütan ve propan gazlarının belirli oranda birleşiminden oluşan ham petrol ve doğalgazdan elde edilen LPG (liquefied petrolium gases) sıvılaştırılmış petrol gazının araçlarda yakıt olarak kullanılan formuna verilen isimdir.

Benzin ve motorin gibi petrol kökenli diğer yakıtlara göre emisyon seviyesi çok düşüktür ve çevreci bir yakıttır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.