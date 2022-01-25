DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'a giden otobüsler iptal mi oldu? İstanbul otobüs seferleri | İstanbul'a hangi şehirden gidilebilir?
Kriptoların spekülatif imajı kırılacak mı?
Pınar Gültekin davası | Diri diri yakılan Pınar Gültekin'in mahkeme sonucu | Cemal Metin Avcı için istenen ceza!
Hamile kamu personelleri kaç gün izinli? Hamile, engelli ve malül memur idari izin kaç gün?
İstanbul 26 Ocak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? İstanbul'da kreşler ve ana okulları tatil mi?
Memurlar kaç gün izinli? Kamu personeline kar tatili kaç gün? Hamile ve engelliler 1 hafta işe gitmeyecek mi?
Vali Yerlikaya duyurdu: İşte İstanbul'da alınan yeni tedbirler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nde araç geçişleri serbest mi?
Bakan Nebati duyurdu: Yoğun kar nedeniyle ödeme süreleri uzatıldı
Sinan Akçıl'ın Müge Anlı şarkısı | Sinan Akçıl - Merve Özbey - Mustafa Ceceli - Durum Çok Acil sözleri
Fatih Altaylı'dan kendisine ''kalemi satılık'' diyen AK Partili vekile dava
Memur 26 Ocak Çarşamba tatil mi? Kamu personeli yarın idari izinli mi? Memurlara kar tatili uzadı mı?
Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar ücretsiz
Yalnız Kurt dizisinin konusu ne? Yalnız Kurt dizisinin oyunları kim?
Otobüs seferleri iptal mi edildi? Şehirler arası ve şehir içi otobüs seferleri iptal mi oldu? Otobüs seferleri ertelendi mi?

TIMETURK / GENEL / Otobüs seferleri iptal mi edildi? Şehirler arası ve şehir içi otobüs seferleri iptal mi oldu? Otobüs seferleri ertelendi mi?

Otobüs seferleri iptal mi edildi? Şehirler arası ve şehir içi otobüs seferleri iptal mi oldu? Otobüs seferleri ertelendi mi?

Otobüs seferleri iptal mi edildi? Şehirler arası ve şehir içi otobüs seferleri iptal mi oldu? Otobüs seferleri ertelendi mi? İstanbul'da devam eden kar yağışlarının etkisini artırarak önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da trafikte yaşanacak olası sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla otobüslerin otogardan çıkışlarına yasak getirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakik açıklamasında 'Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00’a kadar durdurulmuştur.' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-25 12:55:01
Otobüs seferleri iptal mi edildi? Şehirler arası ve şehir içi otobüs seferleri iptal mi oldu? Otobüs seferleri ertelendi mi?

Otobüs seferleri iptal mi edildi? Şehirler arası ve şehir içi otobüs seferleri iptal mi oldu? Otobüs seferleri ertelendi mi? İstanbul'da devam eden kar yağışlarının etkisini artırarak önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da trafikte yaşanacak olası sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla otobüslerin otogardan çıkışlarına yasak getirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakik açıklamasında "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00'a kadar durdurulmuştur." dedi.

İstannl'da yoğun kar yağışları devam ediyor. Ulaşımda kar yağışları nedeniyle büyük aksamalar yaşanmış durumda. Vatandaşlar şehirler arası ve şehir içi otobüslerin seferlerine devam edip etmeyeceğini merak ederken İStanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Otobüs seferleri iptal mi edildi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada otoarlardan otobüs çıkışlarının ertelendiğini açıkladı. Vali Yerlikaya "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00'a kadar durdurulmuştur." dedi.

Şehirler arası ve şehir içi otobüs seferleri iptal mi oldu?

Şehirlerarası otobüs seferlerinin ertelenip ertelenmediğine dair henüz açıklama bulunmuyor. Eğer biletiniz varsa bileti aldığınız firma ile iletişime geçebilirsiniz.

Bakanlardan açıklama

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı üzerine İstanbul'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karla mücadele hakkında açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, FSM ve 15 Temmuz'dan geçişlere saat 13.00'ten itibaren izin verileceğini belirterek, "Süreç sıkıntılı geçti. Mahmutbey-Hadımköy arasında terk edilen araçlar nedeniyle trafik durdu. Terk edilmiş araçların kaldırılması devam ediyor" dedi.

Marmaray seferleri ücretsiz oldu

Karaismailoğlu, "Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek" açıklamasında bulundu. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşların ne zaman başlayacağına ilişkin soruya ise, "Hava yolunda hareketlenme başladı, İstanbul Havalimanı'nda büyük pist açıldı şu anda. Uçuşlar birazdan başlıyor" diye cevap verdi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş