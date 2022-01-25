Otobüs seferleri iptal mi edildi? Şehirler arası ve şehir içi otobüs seferleri iptal mi oldu? Otobüs seferleri ertelendi mi? İstanbul'da devam eden kar yağışlarının etkisini artırarak önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da trafikte yaşanacak olası sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla otobüslerin otogardan çıkışlarına yasak getirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakik açıklamasında 'Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00’a kadar durdurulmuştur.' dedi.

Otobüs seferleri iptal mi edildi? Şehirler arası ve şehir içi otobüs seferleri iptal mi oldu? Otobüs seferleri ertelendi mi? İstanbul'da devam eden kar yağışlarının etkisini artırarak önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da trafikte yaşanacak olası sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla otobüslerin otogardan çıkışlarına yasak getirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakik açıklamasında "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00'a kadar durdurulmuştur." dedi.

İstannl'da yoğun kar yağışları devam ediyor. Ulaşımda kar yağışları nedeniyle büyük aksamalar yaşanmış durumda. Vatandaşlar şehirler arası ve şehir içi otobüslerin seferlerine devam edip etmeyeceğini merak ederken İStanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Otobüs seferleri iptal mi edildi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada otoarlardan otobüs çıkışlarının ertelendiğini açıkladı. Vali Yerlikaya "Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın saat 09.00'a kadar durdurulmuştur." dedi.

Şehirler arası ve şehir içi otobüs seferleri iptal mi oldu?

Şehirlerarası otobüs seferlerinin ertelenip ertelenmediğine dair henüz açıklama bulunmuyor. Eğer biletiniz varsa bileti aldığınız firma ile iletişime geçebilirsiniz.

Bakanlardan açıklama

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı üzerine İstanbul'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karla mücadele hakkında açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, FSM ve 15 Temmuz'dan geçişlere saat 13.00'ten itibaren izin verileceğini belirterek, "Süreç sıkıntılı geçti. Mahmutbey-Hadımköy arasında terk edilen araçlar nedeniyle trafik durdu. Terk edilmiş araçların kaldırılması devam ediyor" dedi.

Marmaray seferleri ücretsiz oldu

Karaismailoğlu, "Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek" açıklamasında bulundu. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşların ne zaman başlayacağına ilişkin soruya ise, "Hava yolunda hareketlenme başladı, İstanbul Havalimanı'nda büyük pist açıldı şu anda. Uçuşlar birazdan başlıyor" diye cevap verdi. .