Otobüs fiyatlarına zam geldi mi? Otobüs bileti fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı ve yaz tatili için şehirlerarası otobüs bileti almak isteyenler otobüs bilet fiyatlarının artıp artmadığını merak ediyor. Peki, otobüs fiyatları arttı mı, otobüs bilet fiyatları ne kadar? Soruların cevapları burada...

Son günlerde akaryakıt fiyatlarının aşırı artması üzerine birçok otobüs firması gidiş-dönüş bileti satmama kararı aldı. Art arda yapılan zamlar nedeniyle zor durumda kalan otobüs firmalarının bilet fiyatlarını akaryakıt fiyatlarına ve döviz kuruna göre güncelleyecekleri öğrenildi. Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarında vatandaşları bir kez daha üzen gelişme yaşandı.

Otobüs fiyatlarına zam mı geldi, otobüs bilet fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı'nın başlamasına sadece 3 hafta olmasına rağmen vatandaşlar aşırı zam korkusuyla biletlerini şimdiden almaya başladı. Akaryakıt fiyatlarının 30 TL üzerinden olması nedeniyle vatandaşlar ve otobüs firmaları farklı sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.

Bayram öncesi otobüs bilet fiyatlarını yüzde 30-50 artıran firmaların otobüs fiyatları firmadan firmaya ve mesafeden mesafeye değişiklik gösteriyor. 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 TL ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 TL ile 750 TL arasında ücret alıyor.