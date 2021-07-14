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Otobüs biletini tavan fiyattan pahalıya alanlara para iadesi yapılacak mı?
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Otobüs biletini tavan fiyattan pahalıya alanlara para iadesi yapılacak mı?

Otobüs biletini tavan fiyattan pahalıya alanlara para iadesi yapılacak mı? Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarının pahalı olmasından şikayet ediyordu. Otobüs bileti fiyatlarına kilometreye göre tavan fiyat uygulamasına gidildi. 3 ay geçerli olacak tavan fiyat uygulaması ile otobüs bilet fiyatları çok yüksek olamayacak. Ancak kurban bayramı öncesinde biletlerini tavan fiyattan pahalıya alanlar kendilerine para iadesi yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki pahalıya otobüs bileti alanlara para iadesi yapılacak mı?

1 Saat Önce
2021-07-14 15:10:31
Otobüs biletini tavan fiyattan pahalıya alanlara para iadesi yapılacak mı?

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Otobüs biletini tavan fiyattan pahalıya alanlara para iadesi yapılacak mı? Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarının pahalı olmasından şikayet ediyordu. Otobüs bileti fiyatlarına kilometreye göre tavan fiyat uygulamasına gidildi. 3 ay geçerli olacak tavan fiyat uygulaması ile otobüs bilet fiyatları çok yüksek olamayacak. Ancak kurban bayramı öncesinde biletlerini tavan fiyattan pahalıya alanlar kendilerine para iadesi yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki pahalıya otobüs bileti alanlara para iadesi yapılacak mı?

Kurban bayramı öncesi vatandaşların beklediği haber geldi. Otobüs bilet fiyatlarına tavan fiyat uygulaması geldi. Otobüs biletleri gidilecek kilometre bazında hesaplanacak ve tavan fiyat uygulaması hesaplanacak. Peki otobüs biletlerini pahalıya alanlara para iadesi yapılacak mı?

Otobüs biletini tavan fiyattan pahalıya alanlara para iadesi yapılacak mı?

Otobüs biletlerini tavan fiyattan yükseğe alanlara para iadesi yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Otobüs tavan fiyatları ne kadar oldu?

Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması başlatıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı' tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar da otobüs tavan fiyatları ne kadar oldu diye sormaya başladı. Tavan fiyat üç ay geçerli olacak. İşte otobüs tavan fiyatları;

Otobüs_tavan_fiyatları

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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