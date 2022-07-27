Otizm nedir? Otizm belirtileri neler?

Otizm nedir? Otizme neden olur? Belirtileri neler?Dünya çapında yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunları arasında otizm spektrum bozukluğu bulunmakta.

Günümüzde her 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor.Otizm rahatsızlığı gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır. Sizler için otizm hakkında merak edilen tüm detaylara yer vereceğiz. İşte tüm detaylar...

OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu nedir? Bir bireyin beyninin gelişiminde başkalarını nasıl algıladığını ve onlarla nasıl sosyalleştiğini etkileyen, iletişimde sorunlara neden olan bir tıbbi durum olarak tanımlanmaktadır.Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam etmektedir.Günümüzde basit testler ile tanısı erken konulabilmektedir.

OTİZM NEDEN OLUR?

Otizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir.

genetik bir rahatsızlık olduğu düşünülmektedir.

Erkeklerde kızlara oranla daha sık görülür.

Otizmlilerin %70'inde zekâ geriliği vardır.

otizm rahatsızlığının mayoz bölünme sırasında meydana gelmiştir.

OTİZM BELİRTİLERİ NELER?

Otizm hastalığının en önemli belirtileri arasında göz teması ya yoktur ya da kısıtlı olması gelmektedir.

Adı ile seslenince tepki vermezler

Aşırı hareketli veya hareketsiz olabilirler.

Çevreleri ile ilgilenmezler

Sarılma ve öpme gibi fiziksel temastan hoşlanmazlar.

Konuşmada gecikme vardır.

Uygun olmayan cümleler kurar kalıp gibi konuşurlar.

Konuşma şekilleri ve ses tonları tekdüzedir.

Bazı objelere aşırı bağlanabilirler.

Sürekli aynı oyunları oynarlar.

Sosyal ortama girdiklerinde aşırı korkup tepki verebilirler.

Kendilerine ve etrafındaki eşyalara zarar verebilirler.

Tehlikeye karşı duyarsızdırlar.

Acıya karşı duyarsızdırlar.

Yapılan espriyi veya imayı anlamazlar.

Normal öğrenme metotlarına duyarsızdırlar

OTİZM TEDAVİSİ

Otizm tedavisi nasıl yapılır? Otizm tedavisinde genellikle; Glüten/Kazein Diyeti, Vitamin-Mineral Desteği, Ağır Metallerden Arındırma, Mantar Tedavisi, Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT), Neuro-Feedback, Tedavi Protokolleri olmak üzere alternatif ve destekleyici yöntemler otizmli hastaya uygulanmaktadır. .