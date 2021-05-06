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Otel çalışanları aşılanacak mı? Otelde çalışan garsonlar ne zaman aşılanacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşmede 'Turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağız' açıklamasında bulundu. Turizm sektörü çalışanları da ne zaman aşılanacaklarını merak etmeye başladı. Turizm sektörüne otelde çalışanlar da otel çalışanları aşılanacak mı sorusunu sormaya başladı. Peki otelde çalışan garsonlar ne zaman aşılanacak? Turizm çalışanları ne zaman korona virüs aşısı olacak? Turizm çalışanlarına aşı zorunlu mu olacak? Otellerde komiler aşılanacak mı?

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06.05.2021 13:31:09
Otel çalışanları aşılanacak mı? Otelde çalışan garsonlar ne zaman aşılanacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşmede "Turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağız" açıklamasında bulundu. Turizm sektörü çalışanları da ne zaman aşılanacaklarını merak etmeye başladı. Turizm sektörüne otelde çalışanlar da otel çalışanları aşılanacak mı sorusunu sormaya başladı. Peki otelde çalışan garsonlar ne zaman aşılanacak? Turizm çalışanları ne zaman korona virüs aşısı olacak? Turizm çalışanlarına aşı zorunlu mu olacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu turizm sektörünün korona virüs salgını nedeniyle yakından ilgilendiren flaş bir açıklamada bulundu. Çavuşolu yaptığı açıklamada turizm sektörü çalışanlarının tamamını aşılayacağı açıklamasında bulundu. Turizmde çeşitli sektörlerde çalışan vatandaşlar da kimlerin aşılanacağını merak etmeye başladı. Otelde çalışanlar "Otel çalışanları aşılanacak mı" sorusunu sormaya başladı. 

Otel çalışanları aşılanacak mı?

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağız" dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamasına bakılırsa otel çalışanları a turizm sektörü içinde olduğu için otel çalışanları da aşılama takvimide dahil edilecek. Net olarak hangi meslek grubunun aşılanıp açılanmayacağı ilerleyen günlerde yapılan açıklamalarla netleşebilir.

Otelde çalışan garsonlar ne zaman aşılanacak?

Otel garsonları da kendilerinin aşılanıp aşılanmayacağını araştırıyor. Turizm sektörü içinde çalışan otel garsonlarının da aşılanması muhtemel. Peki otelde çalışan garsonlar ne zaman aşılanacak? Aşılama takvimi ile ilgili henüz açıkalama yapılmadı. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı yakın zamanda açıklama yapabilir. 

Turizm çalışanlarına aşı zorunlu mu olacak?

Ülkemizde hiçbir kesime aşı uygulması zorunlu değil. Buna turizm çalışanları da dahil. Aşılama uygulaması gönüllülük ilkesine göre yapılıyor. 

"Vaka sayılarımız her geçen gün düşüyor"

Bakan Çavuşoğlu "Turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağız. 15 yataklı otellere bile sertifikasyon verdik. PCR testi uygulamamızı genişlettik. Vaka sayılarımız her geçen gün düşüyor" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile turizm konusunu konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, müsteşarlarla da görüşmelerinin sürdüğünü, gerekli önlemlerin tamamen alınacağını, Alman turistleri Türkiye'ye beklediklerini bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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