ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM ve MEB sınav görevli ücreti 2021

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM'nin ve MEB'in açtığı sınavlarda gözetmenlik yada salon başkanı olarak görev almak isteyen öğretmenler 2021 yılında ÖSYM sınav görevli ücretlerinin kaç para olduğunu merak etmeye başladı. Korona döneminde yapılacak olan LGS, YGS, KPSS gibi sınavlarda görev almak isteyenler ÖSYM'nin 2021 yılındaki sınav görevli ücretlerini araştırmaya başladı. Peki ÖSYM sınav sorumlusu ücreti ne kadar? Gözetmen sınav görevli ücreti ne kadar? Gözetmen yardımcısı sınav görevli ücreti ne kadar? Salon başkanı sınav görev ücreti ne kadar? İşte 2021 yılı MEB ve ÖSYM sınav görev ücretleri listesi...

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? Bu yıl milyonlarca kişi ÖSYM ve MEB'in sınavlarında ter dökecek. Sınavlarda büyük bir sorumluluk alacak olan öüretmenler de sınav görev ücretleri ile ek gelir sahibi oluyor. Peki ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? MEB 2021 sınav görev ücretleri kaç para?

ÖSYM'nin ve MEB'in açtığı sınavlarda gözetmenlik yada salon başkanı olarak görev almak isteyen öğretmenler 2021 yılında ÖSYM sınav görevli ücretlerinin kaç para olduğunu merak etmeye başladı. Korona döneminde yapılacak olan LGS, YGS, KPSS gibi sınavlarda görev almak isteyenler ÖSYM'nin 2021 yılındaki sınav görevli ücretlerini araştırmaya başladı. Peki ÖSYM sınav sorumlusu ücreti ne kadar? Gözetmen sınav görevli ücreti ne kadar? Gözetmen yardımcısı sınav görevli ücreti ne kadar? Salon başkanı sınav görev ücreti ne kadar? İşte 2021 yılı MEB ve ÖSYM sınav görev ücretleri listesi...

2021 yılında ÖSYM ve MEB tarafından brçok sınav yapılacak ve bu sınavlarda görev almak için başvuran öğretmenler görev alacak. Korona virüs pandemisine rağmen görev almaktan çekinmeyen öğretmenler ÖSYM ve MEB'in sınav görevli ücretlerini araştırmaya başladı. Peki 2021 yılı ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2021 MEB sınav görev ücretleri ne kadar? Her sene öğretmen gözetmen ücretlerine belli oranda zam yapılmaktadır. Peki sınav görev ücretleri kaç para oldu?

ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar?

ÖSYM sınav görevli ücretleri listesi her sene olduğu gibi 2021 yılında da gelen zamlarla güncellendi. Öğretmenler sıanv görevi alarak hem ekonomilerine destek oluyor hem de bu zorlu süreçte eğitim sistemine katkı sağlıyorlar. Peki 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? İşte ÖSYM sınav görevli ücretleri;

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu sınav görevli ücretleri: 396 TL

ÖSYM Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevli ücretleri: 264 TL

ÖSYM Bina Yöneticisi sınav görevli ücretleri: 264 TL

ÖSYM Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevli ücretleri: 237 TL

ÖSYM Salon Başkanı sınav görevli ücretleri: 237 TL

ÖSYM Gözetmen sınav görevli ücretleri: 198 TL

ÖSYM Yedek Gözetmen sınav görevli ücretleri: 158 TL

ÖSYM Yardımcı Gözetmen sınav görevli ücretleri: 264 TL

ÖSYM sınav görevi nasıl istenir?

Ekonomilerine ek kazanç sağlamak için sınav görevi almak isteyen öğretmenler ve kamu personelleri ÖSYM sınav görevi nasıl istenir? sorusunu araştırıyor. İşte öğretmenlerin sınav görevi istemesi için yapması gerekenler;

Sınavlarda görev almak isteyenler https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu işlem için görev bilgileri MEBBİS veya YÖKSİS'ten, fotoğraf ve kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmektedir.

MEB sınav görevli ücretleri ne kadar?

ÖSYM gibi MEB'in sınavlarına da birçok kişi katılıyor. MEB'in yaptığı sınavlarda gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler "2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar?" diye araştırmaya başladı. İşte MEB 2021 sınav görevli ücretleri;

MEB Bina Sınav Komisyon Başkanı sınav görevi ücreti: 265,40 TL

MEB Bina Komisyon Üyesi sınav görevi ücreti: : 237,47 TL

MEB Salon Başkanısınav görevi ücreti: 230, 48 TL

MEB Cezaevi Salon Başkanı sınav görevi ücreti: 238,48 TL

MEB Gözetmen sınav görevi ücreti: 223,50

MEB Cezaevi Gözetmen sınav görevi ücreti: 223,50 TL

MEB Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: 167,63 TL

MEB Yardımcı Engelli Gözetmen sınav görevi ücreti: 279,34 TL

MEB E-Sınav Uygulama Sorumlusu sınav görevi ücreti: 209,54 TL

MEB E-Sınav Salon Başkanı sınav görevi ücreti: 181,60 TL

MEB E-Sınav Salon Gözetmeni sınav görevi ücreti: 167,62 TL

MEB sınav görevi nasıl istenir?

Sınavlara görev isteyebilmek için MEBBİS sistemine kişisel şifre ile giriş yapılması gerekmektedir. Sol menüden sınav işlemleri modülüne girilmeli sonrasında Sınav Görevi İstekleri butonuna tıklanmalıdır. sınav görevi isteme Gelen ekrandan istediğiniz sınavları seçerek kaydet butonuna tıklayarak sınav görevi isteyebilirsiniz. MEB Sınavlarının ücretleri ek ders ile birlikte yatırılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.