ÖSYM sınav görevine gitmemenin cezası var mıdır? Gözetmen öğretmen sınava gitmezse ne olur?

ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlarda sınav sırasında Gözetmen bulundurulması zorunludur. Öğretmenler isteğe bağlı olarak müfettiş olabilir ve bunu kabul ettikleri anda göreve başlamaları gerekir. Peki, ÖSYM sınavına girmemenin cezası var mı, nedir? İşte merak edilenler...

ÖSY tarafından her yıl birçok sınav yapılmaktadır. Bu sınavlarda Gözetmen öğretmenler bulunmaktadır. Sınav öncesi, sırası ve sonrasında birçok görevi olan bu kişilerin Gözetmen olmalarına rağmen ÖSYM sınavına girmemeleri halinde ne olacağı merak ediliyor.

Gözetmen öğretmen sınava gitmezse ne olur?

Gözetmen olarak görev yapan öğretmenlerin maaşları ekonomiye bağlı olarak her yıl artırılmaktadır. Eski zamanlara kıyasla, aynı şekilde yaptıkları en küçük hata için daha iyi sınav ücreti alan öğretmenlerin ceza oranı giderek artıyor ve ağırlaşıyor. Bu nedenle ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara Gözetmen olarak katılmayı düşünen öğretmenlerin bu durumu bir kez daha düşünmelerinde fayda vardır.

ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavda Gözetmen olarak görev yapan öğretmen, sınava girmesi gerektiği halde sınava gelmezse, sınavda yapılan en küçük hata için bile cezalandırılır. Ama katılmayanlar için daha ağır cezalar var.

ÖSYM, sınavda görev almasına rağmen sınav yerine mazeretli ya da mazeretsiz olarak gitmeme durumunda 1 yıl boyunca hiçbir şekilde sınavlarda görev alamaz. Bunun dışında alacağı ücrette verilmeyebilir.

ÖSYM sınavına giren öğretmenin 1 saat önceden sınav yerine gitmesi gerekmektedir. Aksi halde Gözetmen öğretmen görev yerini alınmaz. Ayrıca sınav sırasında kitap okuyan, telefonda vakit geçiren, yasak davranışlarda bulunan veya çeşitli faaliyetlerde bulunan müfettiş öğretmenler hakkında soruşturma başlatılır.

Soruşturmalarda ağır cezalar uygulayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),ÖSYM sınavlarında görevli olmayı MEBBİS sisteminden onaylar ve buna rağmen sınav yerine gitmezse de hakkında soruşturma başlatılmaktadır.

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