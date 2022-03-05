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TIMETURK / GENEL / ÖSYM HES kodu zorunluluğu kalktı mı? ÖSYM başkanı HES kodu zorunluluğu hakkında açıklama...

ÖSYM HES kodu zorunluluğu kalktı mı? ÖSYM başkanı HES kodu zorunluluğu hakkında açıklama...

Milyonlarca adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı yaklaşıyor. Adaylar sınav yaklaşırken HES kodu uygulaması hakkında ne olacağı araştırıyor. ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün HES kodu uygulaması hakkında yeni bir açıklama yaptı. ÖSYM HES kodu zorunluluğu kalktı mı? ÖSYM başkanı HES kodu zorunluluğu hakkında açıklama nedir? ÖSYM HES kodu uygulaması kalktı mı?

3 Saat Önce
2022-03-05 16:20:15
ÖSYM HES kodu zorunluluğu kalktı mı? ÖSYM başkanı HES kodu zorunluluğu hakkında açıklama...

Milyonlarca adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı yaklaşıyor. Adaylar sınav yaklaşırken HES kodu uygulaması hakkında ne olacağı araştırıyor. ÖSYM başkanı Dr. Halis Aygün HES kodu uygulaması hakkında yeni bir açıklama yaptı. ÖSYM HES kodu zorunluluğu kalktı mı? ÖSYM başkanı HES kodu zorunluluğu hakkında açıklama nedir? ÖSYM HES kodu uygulaması kalktı mı?

YKS SINAV BAŞVURULARI BİTTİ Mİ? YKS SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini de ilgili bankalar aracılığı ile yatıracak. Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. 16-17 Mart tarihlerinde ise geç başvuru yapılabilecek. 3 oturumlu YKS, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM HES KODU UYGULAMASI KALKTI MI ? 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Aygün, yaklaşık olarak bir saat önce kişisel twitter hesabından HES kodu uygulaması hakkında bir açıklama yaptı. Söz konusu twitte Aygün, "Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir. Başvurularınızın hayırlı olmasını temenni eder, şimdiden başarılar dilerim." dedi.

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