ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?

YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM AİS adayları ile paylaşıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Şifresini hatırlamayan veya şifresi olmayan adaylar ÖSYM AİS şifresi almanın yollarını arıyor.

2022 YKS yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıktır. ÖSYM AİS üzerinden açıklanan sonuçların ardından birçok aday ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Şifrelerini unutan adaylar, ÖSYM giriş şifresini almak için araştırmalarına devam ediyor. İşte ÖSYM AİS şifresi ile ilgili sorular.

ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS giriş şifresi ÖSYM başvuru merkezlerinden alınabilir. Adaylar tüm illerdeki çok sayıda ÖSYM başvuru merkezine giderek ÖSYM giriş şifrelerini alabilirler. Ancak, sisteme girmenin tek yolu bu değildir. Adaylar T.C. e-Devlet üzerinden. Ayrıca kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile ÖSYM AİS'e giriş yapabilirler.

ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır?

Daha önce ÖSYM sisteminde kimliği belirlenmemiş adaylar, AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden alabilirler. Adaylar ayrıca e-Devlet şifreleri ile de sisteme giriş yapabilirler. Aday İşleme Sistemi sayfasının sağ üst köşesinde yer alan e-Devlet giriş butonu tıklanarak ulaşılabilir. .