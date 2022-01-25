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TIMETURK / GENEL / Osmangazi Köprüsü açık mı, kapalı mı? Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul'a giriş açık mı serbest mi?

Osmangazi Köprüsü açık mı, kapalı mı? Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul'a giriş açık mı serbest mi?

Osmangazi Köprüsü açık mı, kapalı mı? Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul'a giriş açık mı serbest mi? Osmangazi Köprüsü kış lastiği zorunluluğu var mı? Olumsuz hava koşulları Marmara Bölgesi'nde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışlarının etkisini artırdığı son saatlerde bazı yolların da kapalı olduğu açıklanmıştı. Trakya'dan İstanbul'a ve Anadolu'dan İstanbul'a araçla girişlerin yasaklandığı açıklanırken vatandaşlar Osmangazi Köprüsü'nün açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

2 Saat Önce
2022-01-25 12:42:20
Osmangazi Köprüsü açık mı, kapalı mı? Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul'a giriş açık mı serbest mi?

Osmangazi Köprüsü açık mı, kapalı mı? Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul'a giriş açık mı serbest mi? Osmangazi Köprüsü kış lastiği zorunluluğu var mı? Olumsuz hava koşulları Marmara Bölgesi'nde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışlarının etkisini artırdığı son saatlerde bazı yolların da kapalı olduğu açıklanmıştı. Trakya'dan İstanbul'a ve Anadolu'dan İstanbul'a araçla girişlerin yasaklandığı açıklanırken vatandaşlar Osmangazi Köprüsü'nün açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Yoğun kar yağışları İstanbul'da ve çevresinde şiddetini artırarak devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle kara yolu ulaşımlarında da ciddi aksamalar yaşanmaya başlandı. İstnbul'a giriş ve çıkışlara bir süre izin verilmediği açıklanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son yaptığı açıklamada ise şahsi araçarla trafiğe çıkışın belli bir süreliğine yasaklandığını duyurmuştıu.

Osmangazi Köprüsü açık mı, kapalı mı?

Yalova Valiliğinden yoğun kar yağışları nedeniyle trafik durumu hakkında açıklama geldi. Açıklamada, "Bölgemizde ve İstanbul'da devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul istikametine gidişler sadece kış lastiği olan binek araçlara açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul'a giriş açık mı serbest mi?

Osmangazi Köprüsü'nün yoğun kar yağışları nedeniyle kapalı olmadığı ve çalışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada kış lastiği uygulamasına takılanların geçişine izin verilmeyeceği belirtildi. .

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