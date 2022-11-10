Osman Yüksel Serdengeçti kimdir? Şair Osman Yüksel Serdengeçti ne zaman öldü? Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yaşamış olan şair, siyasetçi ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asıl adı Osman Zeki Yüksel olan Serdengeçti 10 Kasım 1983'te hayata gözlerini yummuştur. İşte “Kendi Gök Kubbemiz” isimli kitabı ile tanınan Osman Yüksel Serdengeçti'nin hayatı ve biyografisi...

Osman Yüksel Serdengeçti'nin kim olduğu son zamanlarda pek çok kişi tarafından soruluyor. İnternette de en çok araştırılan isimlerden olan Osman Yüksel Serdengeçti 25 Temmuz 1917 tarihinde Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yazar, şair, siyasetçi olan Osman Yüksel Serdengeçti'nin asıl adı ise Osman Zeki Yüksel'dir.

Osman Yüksel Serdengeçti kimdir?

“Kendi Gök Kubbemiz” isimli kitabı ile bilinen Osman Yüksel Serdengeçti'nin TRT Türk ekranlarında belgesi yayınlandı. Belgesekin ardından Osman Yüksel Serdengeçti kimdir sorusu vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı.

Osman Yüksel Serdengeçti'nin asıl adı Osman Zeki Yüksel'dir. Yüksel daha sonra Serdengeçti soy adını almıştır.

25 Temmuz 1917 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Osman Yüksel Serdengeçti Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamıştır.

Siyasetçi, gazeteci ve şair kimliği ile bilinen Osman Yüksel Serdengeçti Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'den eğitim görmüştür.

Hüseyin Nihal Atsız'la birlikte 1944 Mayıs ayında meydana gelen olaylara karıştığı gerekçesiyle tutuklanmış ve hapis yatmıştır.

Hapisten çıkmasının ardından eğitmine devam etmek için fakülteye başvurmuş ancak bu başvuru sonuçsuz kalmıştır.

Osman Yüksel Serdengeçti yaşadığı sıkıntıların arından dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'e hitaben yazdığı ve "Yüksek vekaletin alçak vekiline" diye başlayan yazı yüzünden tutuklanmıştır.

Hapisten çıktıktan sonra Serdengeçti dergisini yayımladı. Dergi 33 sayı yayınlandı ve birçok sayısı siyasi irade tarafından toplattırıldı. Dergideki yazılarından dolayı okuyucuları onu "Serdengeçti" olarak andılar ve bu nedenle kendisi de sonradan Serdengeçti soyadını aldı.

Serdengeçti ilerleyen zamanlarda siyasete atıldı. Adalet Partisi listesinden 1965-1969 yılları arasında Antalya milletvekilliği yaptı.

Serdengeçti kendi partisine yaptığı sert eleştiriler nedeniyle bir süre sonra Adalet Partisi'nden ihraç edildi.

Milletvekilliği sırasında kravat takmadığı için uyarı aldı, uyarıları dikkate almayınca genel kurula girişi yasaklandı.

Bu kez beline bağladığı kravatla içeri girdi, yakasına takması gerektiğini söyleyenlere ise “Kanunda nereye takılacağı belli değil. İstediğim gibi takarım” dedi.

Necip Fazıl'ın yakın arkadaşlarından olan Serdengeçti, hazırcevaplığıyla tanınırdı.

Osman Yüksel Serdengeçti siyaset yaşantısına devam ederken bir yandan da yazı yazmayı sürdürdü.

Yeni İstanbul gazetesinde "Selam" başlığı altında yazıları yayımlandı. Türkçülerin "Tanrı Türk'ü korusun" demesi üzerine Serdengeçti "Tanrı Türk'ü, Allah da Müslüman'ı korusun" demiştir.

İlerleyen zamanlarda parkinson hastalığına yakalanan Osman Yüksel Serdengeçti 10 Kasım 1983' te Ankara'da hayata gözlerini yumdu. Osman Yüksel Serdengeçti Cebeci Asri Mezarlığı'na gömüldü.

Osman Yüksel Serdengeçti'nin başlıca eserleri

Mabedsiz Şehir

Bu Millet Neden Ağlar?

Bir Nesli Nasıl Mahvettiler?

Ayasofya Davası

Mevlana ve Mehmet Akif

Türklüğün Perişan Hali

Gülünç Hakikatlar

Kara Kitap

Müslüman Çocuğunun Şiir Kitabı

Radyo Konuşmaları

Akdeniz Hilalindir